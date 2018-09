IDI : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018

idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY





Paris, le 19 septembre 2018

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018

Le rapport financier semestriel portant sur les comptes clos le 30 juin 2018 est disponible :

sur notre site internet : www.idi.fr dans l'espace Investisseurs - Information réglementée

ou

sur simple demande, dans les conditions légales et réglementaires.

Ce document comprend notamment :

le rapport semestriel d'activité au 30 juin 2018,

l'attestation du responsable du rapport financier semestriel,

les comptes consolidés semestriels résumés et annexes aux comptes consolidés,

le rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2018.

A propos de l'IDI :

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 16,97 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP : Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs :





Tatiana Nourissat

Tél. : + 33 1 55 27 80 00

E-mail : t.nourissat@idi.fr

