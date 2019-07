IDI : Quadruple acquisition pour le Groupe ORCA

QUADRUPLE ACQUISITION POUR LE GROUPE ORCA

CRÉATION D’UNE ENTITÉ DÉDIÉE AUX TISSUS CARBONE

ET MATÉRIAUX COMPOSITES TECHNIQUES EN RÉUNISSANT

L'APPROVISIONNEMENT ET LA COMMERCIALISATION (G. ANGELONI),

LE TISSAGE (ITT),

L’INNOVATION DANS L’ÉTALEMENT DES FIBRES (DYNANOTEX),

ET LE PROCÉDÉ D'IMPRÉGNATION (IMPRÉGNATEX COMPOSITI).

Paris, Milan, le 2 juillet 2019 - Déjà présent sur 1/ les tissus techniques enduits et 2/ les films techniques thermoplastiques, le Groupe ORCA, soutenu par IDI, a le plaisir d'annoncer la création 3/ d’une troisième branche dédiée aux tissus carbone et matériaux composites techniques en réunissant des partenaires historiques (G. Angeloni, ITT, Dynanotex et Impregnatex) en une entité unique et intégrée.



Le management et les actionnaires du Groupe ORCA ont identifié le carbone et les matériaux composites comme un marché attractif et complémentaire de la gamme de produits actuelle de tissus et films techniques du groupe.

Après les acquisitions de Pennel & Flipo en 2015, puis de Fait Plast en 2017, ORCA poursuit et accélère sa stratégie visant à constituer un leader paneuropéen dans les matériaux techniques de haute performance.

Le Groupe ORCA a décidé d'intégrer verticalement quatre sociétés afin de créer le nouveau groupe Angeloni, une entité unique offrant expertise, innovation, efficacité et flexibilité aux clients opérant sur le marché des matériaux composites techniques.

Cette nouvelle entité regroupera les sociétés suivantes acquises par le Groupe ORCA :

G. Angeloni srl, fondée en 1927 et basée à Quarto d'Altino, est une entreprise leader dans la commercialisation de matériaux composite avec une position forte sur le développement et la production de tissus à partir de fibres techniques ;

ITT srl, fondée en 1998 et basée à Lesmo, est spécialisée dans le tissage de tissus à partir de fibres de carbone et de fibres aramide ;

Dynanotex srl, fondée en 2007 et basée à Quarto d'Altino, est spécialisée dans le tissage et a notamment développé une technique innovante d’étalement des fibres de carbone ;

Impregnatex Compositi srl, fondée en 1976 et basée à Castano Primo, est spécialisée dans le processus de pré imprégnation des tissus.

Cette unification en un seul groupe verticalement intégré (du tissage à la distribution en passant par l'imprégnation) est conçue pour proposer aux clients un haut niveau de service alliant réactivité et fiabilité, avec l'objectif d'adresser des marchés de niche dans le monde entier.

Avec l'intégration réussie de Fait Plast, le groupe ORCA a déjà démontré sa capacité à respecter l'histoire et la culture des différentes entités qui le composent, tout en investissant dans les ressources humaines et l’outil industriel afin d‘accompagner la croissance sur le long terme.

En capitalisant sur l'appui des fondateurs historiques et des membres des Conseils d'Administration de ces quatre sociétés, le management d'ORCA apportera ses « best practices » : excellence dans la gestion des opérations, capacité à développer des produits innovants et saine gestion financière.



Le Groupe ORCA est un acteur important dans l'industrie des composites souples, positionné sur les tissus techniques enduits et les films techniques thermoplastiques, bénéficiant d’une croissance régulière, exploitant deux sites de production en Belgique (Mouscron) et en Italie (Brescia), et disposant d'un réseau commercial à l’emprise mondiale avec des filiales aux Etats-Unis, en Chine et en Russie. Avec ces quatre acquisitions, le Groupe ORCA devient également l'un des premiers producteurs de tissus carbone en Europe, couvrant et exploitant toute la chaîne de valeur.

Mario et Marco Angeloni, actionnaires historiques d'Angeloni, et Claudio Torno, fondateur d'Impregnatex, réinvestiront dans l'opération, conserveront leurs fonctions de direction pendant une période de transition et entreront au Conseil d'Administration du groupe nouvellement formé. De plus, la deuxième génération des familles Angeloni et Torno gagnera en responsabilité afin d'anticiper le développement futur des entreprises.

Emmanuel Capriglione, CEO du Groupe ORCA, commente :

« Nous sommes très heureux à l'idée d'entrer dans le secteur des composites à base de fibres de carbone et de travailler en partenariat avec les familles Torno et Angeloni, et les managers historiques d'ITT. Ce secteur stratégique en pleine croissance exige de l'expertise technique, de l'innovation et de l'agilité. ORCA souhaite relever ces défis afin d'offrir aux clients les meilleures solutions possibles, comme elle le fait déjà dans les secteurs des tissus techniques enduits et des films techniques thermoplastiques. La fusion d'Angeloni et d'Impregnatex au sein d’un même groupe permettra d'améliorer l’offre de services et d'accélérer l'innovation. Fin 2019, la mise en service d'une troisième ligne d'imprégnation « hotmelt » permettra de concrétiser cette volonté et de franchir une nouvelle étape dans le développement de l'offre produit proposée aux clients. »

Mario Angeloni, actionnaire historique de G. Angeloni, commente :

« Nous avons trouvé en ORCA et son équipe un partenaire qui partage notre vision de l'avenir : chacun d'entre nous, avec ses propres compétences et son professionnalisme, contribuera à l'intégration de la nouvelle équipe avec l’ambition unique de créer un acteur leader sur le marché des composites. Le nouveau groupe possède une connaissance approfondie de l'industrie et est soutenu par une équipe dynamique bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience. Grâce à notre savoir-faire et notre connaissance de la chaîne de valeur des matériaux composites carbone, nous sommes en mesure d’accompagner nos clients dans le monde entier avec des équipes techniques dédiées et hautement qualifiées pour leur apporter des solutions rapides et ciblées. Nous remercions ORCA d'avoir réalisé notre volonté d'intégration et de nous apporter son soutien pour accélérer notre croissance à l’international tout en renforçant nos positions actuelles, assurant ainsi la continuité de nos activités. »

Claudio Torno, fondateur d'Impregnatex, ajoute :

« Société familiale depuis 40 ans, l'évolution du marché et la demande croissante des clients pour une offre de services intégrée a conduit Impregnatex à faire de nouveaux choix stratégiques pour poursuivre sa croissance. Un groupe intégré couvrant l’intégralité de la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation, a ainsi été créé. Ceci a été rendu possible grâce au projet d’ORCA qui a réussi à rassembler plusieurs entreprises dont l'objectif sera de se développer sur des marchés importants dans le secteur des composites avancés. Compte tenu des synergies et de nos savoir-faire historiques, nous sommes convaincus de la réussite de ce projet. »

Julien Bentz, associé et membre du Comité Exécutif d'IDI, commente :



« Depuis 4 ans, en tant qu'actionnaire majoritaire, nous sommes fiers de soutenir la croissance du Groupe ORCA et l'ambition de son management de construire un acteur unique en Europe dans les tissus techniques. Le groupe compte aujourd'hui trois entités proposant des matériaux complémentaires, développant des solutions innovantes et servant des centaines de clients dans le monde entier. »

Parallèlement à l'opération, le Groupe ORCA a levé une nouvelle dette auprès des prêteurs historiques afin de refinancer la dette senior existante et de financer les acquisitions. Le groupe bénéficie désormais de solides capacités financières pour accompagner les prochaines étapes de son développement et accélérer sa stratégie de croissance externe.

ORCA est aujourd'hui un leader mondial dans la production de matériaux composites techniques (tissus techniques enduits, films techniques thermoplastiques et matériaux composites) au travers de ses trois entités :

Pennel & Flipo propose une large gamme de tissus techniques pour répondre à toutes les exigences spécifiques d'une large gamme d'applications (bateaux pneumatiques de plaisance et professionnels, transport, énergie, aéronautique, industrie, etc.) ;

Fait Plast conçoit, fabrique et distribue des films thermoplastiques de haute technologie destinés à diverses applications de niche (habillement, luxe, automobile, emballage technique, etc.) ;

Angeloni Group, acteur innovant de premier plan dans l'industrie des matériaux composites, conçoit des produits de haute qualité et techniquement sophistiqués utilisés dans une large gamme d'applications et de marchés finaux (super-cars, voitures de luxe, voitures électriques, sport et loisirs, aéronautique, industrie, etc.).

Suite à ces acquisitions, le Groupe ORCA :

réalise un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros, avec un bon niveau de rentabilité ;

emploie 280 personnes, dont plus de 25 dédiées à la R&D ;

exploite quatre sites de production à la pointe de la technologie en Belgique et en Italie ;

bénéficie d'un réseau commercial mondial.

A propos du Groupe ORCA :

Par sa présence internationale et ses produits techniques, le Groupe ORCA est un leader européen dans la fabrication de tissus techniques enduits, de films thermoplastiques techniques et de tissus carbone pour des marchés de niche.

Le groupe produit des composites flexibles (tissus techniques et films thermoplastiques techniques) et des tissus carbone destinés à des marchés de niche dans les secteurs de la marine, de la sécurité, du ferroviaire, de l'industrie, de l'automobile, du sport, de l'emballage technique, du médical et du paramédical à travers ses marques ORCA (www.orca.eu), Fait Plast (www.faitplast.com) et Angeloni.

ORCA, réalisant en 2018 un chiffre d'affaires proforma de plus de 120 M€ et bénéficiant d’une solide rentabilité, bénéficie d'un réseau commercial international (Europe, Etats-Unis, Chine et Russie) et de quatre centres de production en Belgique et en Italie.

A propos d'IDI :

IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée. Depuis plus de 45 ans, IDI s'est spécialisé dans l'accompagnement de petites et moyennes entreprises. La gestion efficace d'IDI profite à toutes les parties prenantes, et en particulier aux actionnaires, qui ont bénéficié d'un taux de rendement interne annualisé (dividendes réinvestis) de 15,69 % depuis l'introduction en bourse de l'entreprise en 1991.

IDI est coté sur Euronext Paris - ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs : Contact presse : Verbatee Tatiana Nourissat

Tél. : + 33 1 55 27 80 00

Courriel : t.nourissat@idi.fr



Jérôme Goaer

Tél. : + 33 6 61 61 79 34

Courriel : j.goaer@verbatee.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet : www.idi.fr









Pièce jointe