IDI : cession d'Albingia à Eurazeo finalisée

21/12/2018 | 10:46

Eurazeo annonce la réalisation de l'acquisition d'Albingia, co-investissant avec la Financière de Blacailloux. Le groupe investit ainsi environ 263 millions d'euros pour l'acquisition de 70% du capital, sur la base d'une valeur d'entreprise de 508 millions.



Pour mémoire, la société d'investissement avait annoncé au début du mois de juillet dernier une entrée en discussions exclusives avec Chevrillon et IDI pour l'acquisition de cette compagnie d'assurance.



'Unique acteur indépendant dans l'assurance des entreprises sur le marché français, Albingia a collecté plus de 220 millions d'euros de primes en 2017 avec un ratio combiné net inférieur à 85% et affiche un bilan de près d'un milliard', soulignait-elle alors.



