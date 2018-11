IDI : hausse de 6,7% de l'ANR sur neuf mois

09/11/2018 | 09:35

L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce une progression de 6,73% de son ANR au cours des neuf premiers mois de 2018 et de 0,44% au troisième trimestre, à 57,18 euros par action.



Au 30 septembre dernier, la société dispose d'une trésorerie et d'actifs liquides de 193 millions d'euros (tenant compte du dividende versé en juillet), 'traduisant la forte capacité d'investissement du groupe'.



Au cours des neuf premiers mois de 2018, l'IDI a réalisé les cessions d'Idinvest Partners en avril, XO Hôtel en mars et Ambre Délice en juillet, et a signé celle d'Albingia qui devrait intervenir avant la fin de l'exercice.



