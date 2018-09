IDI : hausse de plus de 6% de l'ANR au 1er semestre

19/09/2018 | 08:57

Après une année 2017 marquée par une progression record de 47%, la société de capital investissement IDI annonce une hausse de 6,25% de son ANR au cours du premier semestre 2018, pour s'établir à 56,93 euros par action au 30 juin.



Elle explique que cette hausse résulte essentiellement de la performance des participations du portefeuille de private equity Europe et de l'anticipation de cessions, comme Ambre Délice, intervenues dans de bonnes conditions.



'Le second semestre 2018 devrait voir se finaliser la cession d'Albingia, que l'IDI détient en portefeuille depuis 12 ans, et ce, dans des conditions également très favorables', ajoute son président Christian Langlois-Meurinne.



