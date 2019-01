IDI : investit dans le e-commerce en prenant une participation minoritaire dans Group LABEL exploitant notamment le réseau MisterMenuiserie.com

IDI INVESTIT DANS LE E-COMMERCE

EN PRENANT UNE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS GROUP LABEL

EXPLOITANT NOTAMMENT LE RESEAU MISTERMENUISERIE.COM

Paris, le 17 janvier 2019 - L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce avoir pris une participation minoritaire dans Group Label pour un investissement en fonds propres de 12 millions d'euros. Group Label recherchait un partenaire financier sur le long terme capable d'accompagner sa forte croissance (+ 32 % en moyenne sur les 3 dernières années) à la fois sur le digital ainsi que sur la constitution d'un réseau national de show-rooms.

Group Label est une formidable success story débutée en 2010 par un jeune entrepreneur Emin Alaca qui lance son premier site marchand labelhabitation.com. Fort de ce succès, plusieurs sites de niche sont ensuite développés : motorisationplus.com, radiateurplus.com, telecommandeonline.com ou encore coffrefortplus.com et poeleaboismaison.com.

Novembre 2015 marque un tournant majeur avec le lancement de mistermenuiserie.com dédié à la menuiserie aluminium sur-mesure (portails deux battants / coulissants, portes d'entrée, portillons, etc.). Sur un marché estimé à plusieurs milliards d'euros, le Group Label innove en proposant une approche « phygitale » où un réseau de plus de 50 show-rooms, tous ouverts dans les 18 derniers mois, vient compléter le dispositif internet. Le succès est au rendez-vous puisqu'en 2018 Group Label a réalisé un chiffre d'affaires de près de 40 millions d'euros, exploite 7 sites marchands et emploie 122 ETPs.

L'objectif commun est désormais de doubler le nombre de points de vente et d'atteindre dans les trois ans un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros.

Emin Alaca, Président fondateur de Group Label déclare :

« Avec l'IDI, Group Label a trouvé un partenaire financier entrepreneurial, capable de l'accompagner sur le long terme dans les prochaines étapes, notamment pour accroître la notoriété de la marque, renforcer le maillage territorial et se développer sur des segments adjacents. A ce titre, la vente de fenêtres sur-mesure sera proposée dès mars 2019. Au cours des derniers mois, un configurateur de fenêtre 3D a été développé afin de permettre aux clients de visualiser leur fenêtre sur-mesure et de leur transmettre un devis directement en ligne selon la personnalisation du produit. »

Et Julien Bentz, Partner et membre du comité exécutif de l'IDI rajoute :

« Nous partageons avec Emin Alaca les mêmes valeurs entrepreneuriales et sa forte ambition de poursuivre et d'accélérer le développement du Groupe. Nous sommes convaincus de la puissance du modèle s'appuyant notamment sur la marque Mister Menuiserie déclinée dans une stratégie omnicanale, sur des outils et processus internes performants (CRM, géomarketing, web analytique, etc.) ainsi que sur une approche « lean » et « fabless ». Ce premier investissement de l'année 2019 pour l'IDI s'inscrit tout à fait dans notre souhait d'accompagner des projets de forte croissance dans le digital notamment. En effet, cette approche combinant e-commerce et réseau de show-rooms physiques répond aux nouvelles attentes des consommateurs qui recherchent le meilleur mix "conseils-qualité-prix". L'IDI a aussi pour ambition d'accompagner l'internationalisation du Groupe notamment au Royaume-Uni avec Mister Gates Direct et en Allemagne avec Mister Tore Direkt. »

« Nous avons été particulièrement impressionnés par le dynamisme et la qualité des équipes de Label et de Mister Menuiserie. Nous nourrissons de grandes ambitions pour le Group Label et nous venons épauler l'équipe de management en lui donnant les moyens financiers d'accélérer sa croissance. Cette croissance passera par des recrutements ciblés afin notamment d'étoffer les équipes de développement tout en continuant de mettre l'accent sur la force de Mister Menuiserie : la satisfaction client pour un service toujours plus efficient et un produit au juste prix. » précise Jonathan Coll, Directeur de Participations à l'IDI.

A propos de l'IDI :

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une socié té d'investissement coté e spé cialisé e depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagé e avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bé né ficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé , dividendes ré investis, de 16,59 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs : Contact presse : Verbatee Tatiana Nourissat Jérôme Goaer Tél. : + 33 1 55 27 80 00 Tél. : + 33 6 61 61 79 34 E-mail : t.nourissat@idi.fr E-mail : j.goaer@verbatee.com A propos du Group Label :

Group Label est distributeur de produits dans le domaine du confort, de la sécurité et de la menuiserie aluminium. Group Label est récemment passé d'un positionnement de pure player à celui d'acteur dans le Retail en développant très vite un réseau de 60 magasins connectés pour sa dernière marque Mister Menuiserie, qui est à l'origine un site ecommerce qui s'est rapidement positionné comme le leader de la vente en ligne de portail aluminium (www.mistermenuiserie.com).

Contact : M. Tracy LOISEL

Tél. : + 33 6 52 65 17 76 / + 33 1 53 42 10 95 E-mail :tracy@group-label.com

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.idi.fr