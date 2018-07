IDI : sort du capital du groupe Ambre Délice

25/07/2018 | 10:13

L'IDI annonce avoir cédé avec les dirigeants-fondateurs Jean-Daniel et Frédérique Hertzog le groupe Ambre Délice, plus connu sous sa marque Isla Délice à la société d'investissement Perwyn, pour une valeur d'entreprise correspondant à un TRI de 36% pour l'IDI.



Marque pionnière du marché Halal, Isla Délice produit et commercialise plus de 250 références en charcuterie, surgelés et depuis quelques années des solutions repas (plats cuisinés, box, etc.) en France majoritairement mais également à l'international.



Depuis 2015, accompagné par l'IDI, son chiffre d'affaires a crû de plus de 40% pour s'établir à plus de 70 millions d'euros. Cette nouvelle opération va permettre à la société de poursuivre sa stratégie de croissance autour de l'équipe de management historique.



