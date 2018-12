idi

INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

Nouvelle opération de croissance externe pour Winncare, participation du groupe IDI : acquisition stratégique de Mangar Health, acteur majeur au Royaume-Uni

Paris, le 14 décembre 2018 - L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce la troisième opération de croissance externe de sa participation Winncare, acquise en 2013, qui après avoir réalisé en 2016 deux acquisitions dans les pays scandinaves, pénètre le marché stratégique du Royaume-Uni en prenant le contrôle de la société réputée Mangar Health.

Rappelons que le Groupe Winncare est le leader français dans les solutions pour l'amélioration de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie et à risque d'escarres, qui dispose de deux unités de production en France et d'une présence en Pologne, en Espagne, en Tunisie, au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves. Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros.

Mangar Health, société basée au Pays de Galles, emploie 70 personnes, et fournit une gamme d'équipements d'assistance au levage et d'aide à la mobilité. Elle conçoit, fabrique et fournit des équipements gonflables d'assistance au levage, qui protègent les soignants des blessures et favorisent l'indépendance des personnes à mobilité réduite. Très fortement implantée au Royaume-Uni, Mangar Health dispose d'une présence mondiale en Amérique, au Canada et en Australie, et propose également un vaste réseau de distribution international. Par ailleurs, après avoir imposé son offre auprès des services d'urgence, elle commence à se développer sur d'autres segments de marchés tels que le maintien à domicile et les EHPAD.

Simon Claridge, président de Mangar Health, dirige désormais les activités de Winncare au Royaume-Uni, avec le soutien de l'équipe de direction actuelle. Il reporte à Philippe Chêne, président de Winncare.

« L'acquisition de Mangar Health est stratégique pour Winncare car elle répond à un triple objectif : elle enrichit l'offre de produits et de services, elle renforce la présence de Winncare au Royaume-Uni notamment et elle permet l'intégration d'une équipe de management très compétente, très connectée avec tout l'écosystème de santé britannique. Forts de leurs expériences et de leurs résultats, nous avons décidé de nous appuyer sur l'ensemble du management et de nommer Simon Claridge président de Winncare MHL UK» explique Philippe Chêne, président de Winncare.

« Mangar Health est le troisième build-up de Winncare en 5 ans. L'IDI a pour vocation d'accompagner ses participations dans le long terme avec pour objectif de les aider dans leur transformation à la fois technologique et géographique. Winncare avec cette opération devient un acteur européen incontournable. » rajoute Marco de Alfaro, membre du comité exécutif de l'IDI.

Et Simon Claridge, président de Mangar Health et nouveau responsable de Winncare MHL UK de conclure : «Mangar Health a enregistré en 2018 une croissance significative de plus de 16 %. Le soutien de l'IDI et la qualité des produits et services du Groupe Winncare nous permet d'accélérer notre croissance sur le marché britannique et dans toute l'Europe. Nous disposons désormais d'une offre riche, élargie, capable de répondre aux attentes de nos clients. L'intégration de Mangar Health dans le périmètre de Winncare recèle un potentiel fantastique de développement et l'équipe est enthousiaste à l'idée de l'exploiter, notamment au Royaume-Uni. »

Sont intervenus sur l'opération :

 Winncare : Philippe Chêne, Tatiana Fiorucci

 IDI : Marco de Alfaro, Augustin Harrel-Courtès, Arnaud Pierucci

 Alvarez & Marsal (Due diligence Financière et fiscale) : Donatien Chenu, Camille Peyre, Simon Gore, Daffyd Williams

 PwC (Due Diligence Stratégie) : Jonathan Williams, David Stankey

 Hogan Lovells (Juridique) : Tom Whelan, Charles Jemmett, Stéphane Huten, Paul Leroy, Alexander Premont, Luc Bontoux, Ludovic Geneston, Natalie Psaila

 Oaklins (M&A à l'achat) : Francisco Diez

A propos de l'IDI :

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une societ́ é d'investissement coteé speć ialiseé depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partageé avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu beń ef́ icier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualise,́ dividendes reí nvestis, de 16,36 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP : Reuters : IDVP.PA

A propos de Winncare :

Groupe Winncare SAS est le leader français dans la conception, la fabrication et la distribution des équipements médicaux utilisés dans la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 millions d'euros sur l'exercice précédent. Winncare est détenu majoritairement par la société d'investissement IDI. Le Groupe Winncare, qui connait une croissance soutenue, développe, fabrique et distribue une large gamme de produits allant des SAPTE (systèmes d'aide à la prévention des escarres) aux gammes de levages et de positionnement des patients en passant par les lits médicalisés et le mobilier à destination des hôpitaux, EHPAD et structures de maintien à domicile. L'activité industrielle est organisée autour de 6 sites en France, Espagne, Tunisie, Danemark et Pologne.

Contact investisseurs :

IDI :

Tatiana Nourissat

Tél. : + 33 1 55 27 80 00 E-mail :t.nourissat@idi.fr

Contacts presse : Verbatee Jérôme Goaer

Tél. : + 33 6 61 61 79 34 E-mail :j.goaer@verbatee.com Valérie Sabineu

Tél. : + 33 6 61 61 76 73

E-mail :v.sabineu@verbatee.com