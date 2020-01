resultats 2013 IDS Haussier Cours d'entrée : 0.73 | Objectif : 2 IDS SA : Résultats 2013 et Perspectives 2014



COMMUNIQUE DE PRESSE - Le 29 Avril 2014 Résultats 2013 et Perspectives 2014 L'exercice 2013 a été marqué par une consolidation de l'activité d'IDS sur son métier d'intégrateur et de producteur de données pour les systèmes d'informations cartographiques et géographiques des Groupes industriels et des Grandes Collectivités. Malgré un léger recul de 4 % du chiffre d'affaires lié à une sélectivité volontaire sur les appels d'offres la rentabilité d'exploitation s'établit à 11% et la rentabilité après impôts

s'établit à 14 %



AU 31 décembre, en KEUR 2013 2012 --- Comptes Sociaux IDS :



Produits d'exploitation 4.471 4.659

Total charges d'exploitation 3.979 3.965

Résultat d'exploitation 492 694

Résultat courant avant impôts 493 693

Résultat exceptionnel 121 (297)

Résultat net 628 431

Trésorerie 366 814

Endettement 0 0

Situation nette 3 496 3 292



L'objectif d'IDS en 2014 est de maintenir, par une croissance maîtrisée, la qualité élevée et reconnue de ses prestations ainsi que sa rentabilité d'exploitation. Le premier trimestre 2014 est en ligne avec ses objectifs. Lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 18 Juin 2014 il sera proposé le versement d'un dividende de 6 centimes par action, le conseil d'administration ayant estimé que le désendettement total, la rentabilité structurelle confirmée et la trésorerie disponible permettaient de continuer pour la seconde année consécutive un retour mérité vers les actionnaires qui ont fidèlement accompagné et soutenu les efforts de recentrage de leur société. IDS a confirmé son éligibilité au PEA-PME conformément au décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l`application de l`article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant l`éligibilité des entreprises au PEA-PME .



