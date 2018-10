Idsud : Comptes semestriels au 30 juin 2018

Communiqué financier

Paris le 29 octobre 2018

Comptes semestriels au 30 juin 2018

Evolutions clés :



Le résultat net de la société IDSUD arrêté au 30 juin 2018 est de 564 K€ contre 371 K€ au 30 juin 2017 et 724 K€ au 31 décembre 2017.



Ce résultat s'explique de la façon suivante :



- La Française des Jeux :

Le dividende de La Française des Jeux encaissé en juillet 2018 s'est élevé à 3,4 M€ contre 3,2 M€ en 2017.

Le dividende a été pris en compte dans les résultats, pour la moitié sur le premier semestre 2018 et pour l'autre moitié considéré en produits constatés d'avance au titre du deuxième semestre 2018.



- Activités Change et Or :

Les produits de l'activité Change et Métaux précieux se consolident et restent stables d'un arrêté semestriel à un autre.



- Charges d'exploitation :

Les charges d'exploitation sont en valeur absolue en progression de 116 K€, soit + 7 %.



- Produits et charges exceptionnels :

Le résultat exceptionnel s'élève à -100 K€ contre +7 K€ au 30 juin 2017.



- Impôt sur les sociétés :

Au cours du premier semestre, la société enregistre une charge d'impôt de 204 K€ contre 200 K€ au 30 juin 2017.



Investissements :



Les investissements dans les filiales majoritaires se sont poursuivis, notamment dans la société IDSUD Energies qui confirme son développement prometteur tant en France qu'à l'International.

Données sociales :

(en milliers d'euros) 30/06/2018 30/06/2017 Chiffre d'affaires 462 458 Résultat d'exploitation - 1 265 - 1 096 Résultat financier 2 133 1 660 Résultat exceptionnel - 100 7 Impôt des sociétés - 204 - 200 Résultat de l'exercice 564 371



Perspectives :



La société IDSUD confirme sa politique de soutien aux filiales détenues majoritairement :



Secteur Voyages

Les sociétés du pôle voyages présentent des résultats bénéficiaires au 30 juin 2018, le volume de transactions consolidé est en progression de + 6%.



Ces dernières confortent leur positionnement et finalisent leur rapprochement pour proposer une offre diversifiée.



Secteur Energies

La société IDSUD annonce la création d'une filiale française commune « KEHUA FRANCE » entre sa filiale IDSUD Energies et le constructeur chinois XIAMEN KEHUA HENSHENG, titulaire de la technologie et de la marque KEHUA TECH dont les actions sont cotées à Shenzen.



Ce partenariat a pour objet la distribution, sur les sols français et européens entre autres, des produits d'électronique de puissance fabriqués par leur partenaire chinois.



Basée à Marseille, la société KEHUA FRANCE est détenue à 70% de son capital social par IDSUD Energies. Son implantation lui permettra de développer sur les territoires de prospection les solutions dédiées de sécurité énergétique, essentielles au bon développement de l'industrie des énergies renouvelables.



Par ailleurs, IDSUD Energies poursuit la réalisation de la deuxième tranche de son premier marché au Maroc et afférent à l'éclairage hybride du projet Logintek.



Enfin, IDSUD Energies étoffe son carnet de commande sur l'exercice en cours notamment avec la solution technique NHEOBOX qui rencontre un vif intérêt à l'international.















