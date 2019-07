Française des Jeux : l'IPO de l'année 2019 à Paris ?

02/07/2019 | 16:31

Pour l'heure, le bilan semestriel 2019 des introductions en Bourse (IPO, en anglais ; hors Access) à Paris est proprement désolant et se limite pratiquement à Arcure, qui sera suivi dans quelques semaines par Tera. Mais il s'agit de sociétés de petite taille. Peut-être bien que l'opération de l'année concernera la Française des Jeux (FDJ), dont la privatisation semble aller bon train, à la différence de celle d'Aéroports de Paris (ADP).



Grand nom français des jeux sportifs, d'argent et de hasard, la FDJ est pour l'heure détenue principalement par l'Etat, à hauteur de 72% de son capital. Quelques ordres de grandeur : l'an passé, les mises gérées par le groupe ont atteint 15,8 milliards d'euros (+ 4,4%), et les gains reçus par les joueurs 10,7 milliards (+ 5,7%).



Concernant l'entreprise proprement dite, le produit brut des jeux (soit les mises défalquées des gains) s'est monté l'an passé à 5,1 milliards d'euros (+ 1,9%). L'Etat en a profité principalement par l'intermédiaire des prélèvements publics sur les jeux, et la FDJ lui a ainsi reversé quelque 3,5 milliards d'euros. Un montant 'réglementaire' qui paraît insusceptible d'être remis en cause par la privatisation.



Passons au compte de résultat : le CA 2018 de la Française des Jeux était de 1,8 milliard d'euros (+ 2,3%), pour un EBITDA et un résultat opérationnel stables de respectivement 315 et 257 millions. Le bénéfice net s'est enfin replié de 6% à 170 millions d'euros, 'compte tenu notamment d'un résultat financier impacté par l'évolution des marchés fin 2018', indiquait le groupe en avril dernier.



Quid du dividende ? La FDJ ne revient pas sur ce point dans le communiqué présentant ses comptes. Mais IDSud, société de la cote parisienne qui détient 2,6% de la FDJ, donne des éléments permettant de s'en faire une idée. Dans son rapport financier annuel de 2018, IDSud indique avoir reçu de la FDJ 3,4 millions d'euros de dividendes au titre de 2018, soit 5% de plus qu'en 2017 - et ce malgré le tassement des profits du groupe.



Une règle de trois permet donc d'approximer que la FDJ a versé au titre de 2018 des dividendes d'un total de 130 millions d'euros, soit un taux de distribution de plus de 75%. L'Etat a ainsi dû toucher environ 94 millions d'euros de coupons.



Combien peut valoir la Française des Jeux ? En raisonnant à gros traits, on peut tenter de s'en faire une idée en utilisant de nouveau IDSud. En effet, les actions FDJ d'IDSud constituent la grande majorité de l'actif de cette société, ainsi qu'une bonne partie de ses bénéfices. Or IDSud capitalise 58 millions d'euros à la Bourse de Paris, son cours s'étant relativement stabilisé dans la zone des 60 euros depuis fin 2017, lorsque le projet de privatisation de la FDJ a gagné en certitude.



Hypothèse que ne se dément pas : voilà un mois, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré qu'il entendait réaliser l'opération 'd'ici la fin de l'année'. On n'en connaît pas les contours exacts, mais il semble envisageable que l'Etat ramène sa participation sous le tiers du capital de la FDJ. Autre actualité plaidant en ce sens : 'dans le cadre du projet de privatisation par voie d'introduction en Bourse', l'Agence des participations de l'Etat a désigné ce matin les banques qui seront chargées de l'opération



Bref, en approximant la capitalisation de la FDJ via une extrapolation sommaire par rapport à celle d'IDSud, on obtiendrait un chiffre de 2,2 milliards d'euros, soit environ 7 fois l'EBITDA, ce qui n'est pas très élevé. Mais qui représenterait cependant - et de loin - la plus importante IPO de l'année à Paris. A suivre.



EG



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.