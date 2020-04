Idsud : COVID-19 : Report de publication Rapport Annuel Financier 2019 de la société IDSUD

IDSUD

COMMUNIQUE DE PRESSE

le 21 avril 2020

COVID ­19 : Report de publication Rapport Annuel Financier 2019 de la société IDSUD

Lors du communiqué en date du 25 mars dernier, la société a annoncé ne pas avoir été en mesure d'arrêter les comptes annuels 2019, avant le 12 mars 2019.

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire et compte tenu des mesures de confinement prises par le Gouvernement pour limiter la diffusion de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), les travaux d'arrêtés de comptes annuels 2019 ont pris du retard et sont à ce jour toujours en cours.



Le Directoire d'IDSUD prévoit un dépôt du rapport annuel financier 2019, intégrant les rapports des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 juin 2020. Les réunions du Directoire et du Conseil de Surveillance arrêtant les comptes annuels 2019 se seront tenues préalablement. La date de l'Assemblée Générale annuelle sera décidée à ce moment-là.

