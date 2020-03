IDSUD

COMMUNIQUE DE PRESSE

COVID ­19 : Report de l'Assemblée Générale annuelle de la société IDSUD

Dans un contexte exceptionnel d'empêchement généralisé, lié au développement pandémique du Covid-19 et du confinement qui en résulte, la réunion du Directoire d'IDSUD prévue le 23 mars 2020, n'a pas pu se tenir et n'a pas été en mesure d'arrêter effectivement les comptes annuels 2019. Aussi il n'est pas en mesure de soumettre ces comptes annuels au Conseil de Surveillance dans sa séance fixée du 27 mars 2020.

A raison de cette situation, le Directoire a donc pris la décision de reporter, à une date ultérieure, l'Assemblée Générale annuelle initialement fixée au mercredi 20 mai 2020.



Le Directoire annoncera les nouvelles dates auxquelles se tiendront les réunions du Directoire et du Conseil de Surveillance arrêtant les comptes annuels 2019 ainsi que l'Assemblée Générale Annuelle dès lors qu'il disposera d'une meilleure visibilité sur la fin du confinement actuel.



Le Directoire d'IDSUD tient, avant toute chose, à assurer la santé et la sécurité de ses salariés, de ses prestataires et de ses actionnaires, mais encore préserver les droits de participation de ses actionnaires à l'Assemblée Générale annuelle.



Tout en gérant de manière rigoureuse la situation actuelle et ses effets immédiats, le Groupe IDSUD reste attentif et engagé dans l'exécution de ses initiatives stratégiques. Pendant cette période, le Groupe va contrôler ses coûts, son besoin en fonds de roulement et ses dépenses d'investissement.

ISIN : FR0000062184 – mnémonique : ALIDS – contact : Murielle FABRE 04 91 13 09 19 email : mfabre@idsud.com

Société éligible au PEA-PME

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGmelMebapfIl5ublJxraZVrmJhlxZKUa2TGlJNsZZ2ZbHJnlW2UaJmdZm9jm25v

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62699-communique-report-ag-annuelle-comptes-2019.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews