Idsud : Communiqué sur les Résultats annuels 2019

GROUPE IDSUD : Résultats annuels 2019

Le 26 mai 2020

Le Conseil de Surveillance d'IDSUD, réuni le 26 mai 2020, sous la présidence de Madame Marie-Thérèse Luciani, a arrêté les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Il a été décidé de réunir les actionnaires en Assemblée Générale Annuelle Mixte le 22 juillet 2020.





Au regard des mesures gouvernementales de confinement et d'interdiction des rassemblements actuellement en vigueur pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Coronavirus (covid-19), sur décision du Directoire et en accord avec le Conseil de Surveillance, l'Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis-clos, c'est-à-dire sans la présence des actionnaires et autres personnes ayant habituellement le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.



Les procédures d'audit sur les comptes sociaux sont en cours.



Résultats de la société IDSUD - Chiffres clés :



En milliers euros 2019 2018 Produits d'exploitation 1 252 1 065 Résultat d'exploitation - 2 239 - 2 598 Résultat financier 3 281 3 869 Résultat courant 1 042 1 271 Résultat exceptionnel - 12 - 209 Impôt sur les sociétés - 328 - 335 Résultat net 702 727

Le résultat social net de la société de 702 K€ est stable d'une année sur l'autre :

- le chiffre d'affaires est en progression de 18 % (1 166 K€ en 2019 contre 981 K€ en 2018), les produits des activités change et métaux précieux sont en hausse de 16 % de 839 K€ en 2019 contre 721 K€ en 2018 ; les volumes des transactions liés à cette activité sont de 28 millions d'euros ;

- Les charges d'exploitation sont en baisse de 4,7 % à 3 491 K€ en 2019 contre 3 663 K€ en 2018 ;

- les produits financiers sont de 3 363 K€ en 2019 contre 4 153 K€ en 2018, essentiellement constitué par le dividende de la Française des Jeux (de3,2 M€ en 2019 contre 3,4 M€ en 2018) ;

- le résultat exceptionnel de – 12 K€ ;

- l'impôt sur les sociétés est de 328 K€.





Perspectives 2020



Le groupe IDSUD est directement impacté par la Covid-19 à travers ces départements voyages et change. Le secteur voyages est totalement paralysé, les frontières fermées, les opérateurs aériens en grandes difficultés.

Le redémarrage ne pourrait intervenir qu'à la réouverture des frontières, il ne sera que progressif et dépendra des autorisations délivrées par les États.

Le change est également à l'arrêt.

La direction d'IDSUD se doit de pouvoir accompagner ces départements, dans cette situation inédite, en menant une réflexion sur l'évolution structurelle de ces services.



La société Idsud Energies France, principale filiale opérationnelle, n'est pas impactée par la Covid-19 du fait de son secteur d'activité et de son cycle d'exploitation pluriannuel. La société maintient en conséquence ses prévisions de volume d'activité et de résultat pour 2020.



La société IDSUD a pris en compte la diminution de 30 % pour 2020 du dividende de la Française des Jeux.



Pour faire face à cette situation, le groupe a bénéficié des mesures mises en place par l'État, et a été accompagné par ses banques et la BPI France, pour consolider la trésorerie nécessaire à ses besoins et s'adapter à ce contexte exceptionnel.







ISIN : FR0000062184 – mnémonique : ALIDS – contact : Murielle FABRE 04 91 13 09 19 – email : mfabre@idsud.com

Société éligible au PEA-PME

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lGyblJttY2vJnWpulpVmbGeYmG2Vk5SabZTLlJeaY8jJbWtmx5uXaJXGZm9km2ps

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/63656-20200526-communique-resultats-annuels-2019.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews