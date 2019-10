Idsud : Communiqué sur les comptes semestriels au 30 juin 2019

IDSUD

Paris le 14 octobre 2019

Comptes semestriels au 30 juin 2019

Evolutions clés : Le résultat net de la société IDSUD arrêté au 30 juin 2019 est de 503 K€ contre 564 K€ au 30 juin 2018 et 727 K€ au 31 décembre 2018.

Ce résultat s'explique de la façon suivante :

- La Française des Jeux :

Le dividende de La Française des Jeux encaissé en juin 2019 a baissé de 200 K€ d'un montant de 3,2 M€ contre 3,4 M€ en 2018. Le dividende a été pris en compte dans les résultats, pour la moitié sur le premier semestre 2019 et pour l'autre moitié considéré en produits constatés d'avance au titre du deuxième semestre 2019.

- Activités Change et Or :

Les produits de l'activité Change et Métaux précieux progressent de 16 % pour un montant en 2019 de 399 K€ contre 342 K€ en 2018. Cette hausse s'explique par une tension géopolitique qui se répercute sur les cours de l'or.

- Charges d'exploitation :

Les charges d'exploitation sont en valeur absolue en baisse de 242 K€, soit -14 %.

- Produits et charges exceptionnels :

Le résultat exceptionnel s'élève à -9 K€ contre +7 K€ au 30 juin 2018.

- Impôt sur les sociétés :

Au cours du premier semestre, la société enregistre une charge d'impôt de 134 K€ contre 204 K€ au 30 juin 2018.

Investissements :

La société IDSUD poursuit ses investissements dans sa filiale d'énergies renouvelables, la société IDSUD Energies.

Données sociales :

(en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2018 Chiffre d'affaires 515 462 Résultat d'exploitation - 963 - 1 265 Résultat financier 1 609 2 133 Résultat exceptionnel - 9 - 100 Impôt des sociétés - 134 - 204 Résultat de l'exercice 503 564

Perspectives :

La société IDSUD confirme sa politique de soutien aux filiales détenues majoritairement, dans le secteur d'énergies nouvelles et le secteur voyages B to B executive.



Secteur Voyages

La rationalisation et l'optimisation des ressources du groupe voyages après l'intégration des structures, nous permet un positionnement stratégique sur le segment clientèle affaires et le déploiement du soft IT développé pour répondre aux besoins du marché.

Secteur Energies

Le premier semestre confirme la tendance de réalisation prévisionnelle du portefeuille de commandes signées indiquée au 31 décembre 2018 et renforce à long terme les perspectives du Groupe IDSUD ENERGIES.

Sur le plan international, le groupe IDSUD ENERGIES a obtenu les licences de fournisseurs auprès du Groupe étatique des Emirats Arabes Unis MASDAR et devient fournisseur officiel après avoir signé des premiers marchés significatifs.

Sur le marché marocain, l'achèvement du marché d'éclairage autonome du programme Logintek acte le début des phases d'installations de centrales photovoltaïques pour la suite du marché signé en 2016 pour un montant de 16 M€.

Le contrat de fourniture de centrales de production photovoltaïque et de stockage d'énergie mobiles type Nheobox à Madagascar pour un montant de 20 M€ pour 9 sites d'installations est en cours d'exécution.

La filiale KEHUA France est positionnée sur le marché de la fourniture de systèmes électroniques de puissance type onduleurs photovoltaïques sur les marchés Français et Marocain. Elle délivre conformément à son plan de développement les marchés signés début 2019 et a pour objectif d'être dans le top 5 des fournisseurs en Europe dans les 3 ans.

Le développement de l'activité société de projet centrales photovoltaïques se poursuit suivant le plan opérationnel décidé.

Le Groupe IDSUD Energies possèdera donc 3Mw de centrales photovoltaïques détenues en propre et bénéficiant d'un contrat de revente de 20 ans auprès de EDF.

