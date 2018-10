If Research Ps N : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 ETMISE EN OEUVRE DU PLAN AMBITION 2021

GAIN DE 96 NOUVEAUX CLIENTS ET CROISSANCE DE +24% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

WALLIX GROUP, éditeur de solutions de cybersécurité et de gouvernance des accès au système d'information, annonce ses résultats semestriels 2018[1].

Données consolidées en K€ 1er semestre 2017 1er semestre 2018 Chiffre d'affaires 4 380 5 425 Autres produits opérationnels (production immobilisée, subventions …) 1 633 2 027 Total charges d'exploitation -7 333 -9 288 Dont autres charges d'exploitation -2 047 -2 543 Dont charges du personnel -4 154 -5 275 Dont dotations aux amortissements et aux provisions -899 -1 050 Résultat d'exploitation -1 319 -1 836 Résultat net -1 335 -1 828



POURSUITE DE LA CONQUÊTE COMMERCIALE

Le 1er semestre 2018 a été marqué par une poursuite de la conquête commerciale avec un total de 96 nouveaux clients gagnés, contre 62 au 1er semestre 2017, ce qui offre un solide gisement de croissance pour l'avenir.

La croissance du chiffre d'affaires ressort à +24% (5 425 K€) par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, malgré un effet de base exigeant (1 contrat majeur à plus d'1 M€ signé au 1er semestre 2017). Cette croissance a été largement tirée par l'international (+64%) qui représente 1/3 des ventes à fin juin.

Au sein de l'activité Logiciels (97% du chiffre d'affaires), la vente de Maintenance progresse de +54% au 1er semestre 2018, générant une solide récurrence et visibilité des revenus. Le Groupe a décidé de renforcer son offre « Customer success » de support 24/7, qui comptera 17 collaborateurs d'ici la fin de l'année, avec l'ouverture d'un bureau à Montréal en complément de celui de Paris.



RÉSULTATS SEMESTRIELS MAÎTRISÉS

Afin d'engager le plan de développement présenté en mars dernier, le Groupe a renforcé son organisation, aussi bien au niveau du Comité de Direction (Directeur de la Stratégie, Directrice des Ressources Humaines et Directeur des Ventes DACH[2]) que des équipes commerciales (+11 personnes). L'effectif moyen atteint ainsi 79 personnes au 1er semestre 2018 (94 au 30 juin 2018), contre 70 en moyenne au 1er semestre 2017.

Dans le même temps, WALLIX a intensifié sa politique Marketing, notamment par une participation accrue à des Salons professionnels. Cette dynamique va être amplifiée sur le 2nd semestre 2018 avec une présence sur 17 Salons sur le dernier quadrimestre, dont près de la moitié hors de France.

Compte tenu de cette augmentation des charges de personnel et des autres charges externes, le résultat d'exploitation ressort à -1 836 K€ au 30 juin 2018 (contre -1 319 K€ au 30 juin 2017). Le résultat net est de - 1 828 K€ contre -1 335 K€ un an plus tôt.



TRÈS FORTE HAUSSE DE LA TRÉSORERIE

En 6 mois, la trésorerie brute du Groupe a été multipliée par 5,6 pour atteindre 39,5 M€ grâce au produit net de l'augmentation de capital réalisée en mai 2018 (34,3 M€) et à une très bonne maîtrise de la consommation de trésorerie par l'activité (-1,7 M€ de Free Cash-Flow[3]).

A fin juin, la trésorerie nette de dettes financières ressort à 37,7 M€ pour 40,5 M€ de fonds propres.



ACCÉLÉRATION DU PLAN AMBITION 2021

Au second semestre 2018, le Groupe souhaite se concentrer sur l'implémentation du plan stratégique et confirme son ambition, à l'horizon 2021, de devenir une ETI rentable de la cybersécurité avec un effectif de 250 collaborateurs et un chiffre d'affaires supérieur à 50 M€.

Dans ce cadre, WALLIX GROUP a significativement enrichi son offre logicielle ces derniers mois avec le lancement de DataPeps®, une plateforme de chiffrement de bout-en-bout qui permet de sécuriser les échanges de données sur le segment à très fort potentiel des Cloud Based Security Services, et la toute nouvelle version de son produit phare BASTION dévoilée ces derniers jours. Modulaire, riche d'une interopérabilité renforcée et capable d'intégrer de façon simple des solutions complémentaires, BASTION devient le fer de lance de la stratégie d'alliances qui constitue l'un des leviers essentiels du développement de WALLIX au cours des prochaines années.

En parallèle, le Groupe accélère son déploiement commercial international avec l'ouverture de bureaux commerciaux à Munich (10 personnes d'ici à la fin de l'année) et Boston (5 personnes) afin de couvrir les deux zones stratégiques prioritaires : la région DACH et les Etats-Unis.

Enfin, WALLIX GROUP réaffirme son objectif d'occuper un rôle fédérateur pour créer une offre européenne de cyberdéfense. Si plusieurs opportunités de croissance externe ont été étudiées au cours des derniers mois, le Groupe considère qu'il devrait être en position de réaliser une première opération en 2019.

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « Cet exercice 2018 nous permet de poser les bases de notre plan Ambition 2021 et d'activer un à un tous les leviers de développement, que ce soit autour de l'enrichissement de notre offre, des alliances ou de l'expansion internationale. Nous confirmons ainsi nos objectifs financiers et, au-delà, notre volonté de nous imposer comme un référent de la cybersécurité en Europe. »





Prochaine publication : le chiffre d'affaires annuel 2018, le 14 février 2019





[1] Les comptes semestriels consolidés ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance le 17 octobre 2018. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes et le rapport financier sera publié au plus tard le 31 octobre 2018.

[2] Zone Allemagne, Autriche et Suisse allemande

[3] Flux liés à l'exploitation + flux liés aux investissements + remboursements d'emprunts

