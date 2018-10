WALLIX, éditeur de solutions logicielles de cybersécurité, a reçu le 16 octobre le « Prix de L'Innovation » lors de la huitième édition du « Top 250 des Editeurs de logiciels français » organisé par EY et le Syntec numérique. Le spécialiste européen de la cybersécurité se voit récompenser pour la performance de sa politique d'innovation appuyée par un programme ambitieux de R&D.

EY et le Syntec Numérique ont récompensé WALLIX pour sa politique d'innovation basée sur l'excellence et pour sa très forte implication en matière de R&D dans l'écosystème européen de la cybersécurité. La société travaille sur des projets collaboratifs avec des grands groupes et des laboratoires de recherche, en France et en Europe, afin d‘anticiper les ruptures technologiques de l'Internet des Objets, du Big Data et de l'Intelligence Artificielle ainsi que sur des projets autour des usages comme l'Industrie 4.0, la santé connectée, et plus généralement la conception d'infrastructures numériques et d'applications « Privacy and Security by Design ».

Un tiers des effectifs de l'éditeur de logiciels de cybersécurité est dédié à l'innovation et à la R&D avec des équipes d'experts qui œuvrent à l'amélioration constante des produits, à l'excellence de la qualité Logiciel et au renforcement de l'interopérabilité de ses solutions avec celles du marché dans un contexte de généralisation des usages en environnement Cloud.

WALLIX est porté par une hyper-croissance depuis 2013. Dans ce contexte, après une levée de fonds de 37 millions d'euros réalisée en mai 2018, l'objectif de l'éditeur est de devenir l'un des leaders européens de la cybersécurité à travers la recherche constante d'innovation et son développement à l'international.

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce « Prix de l'Innovation » de EY et du Syntec numérique. Il récompense le travail d'une équipe engagée, totalement dédiée à notre ambition : devenir l'un des acteurs majeurs de la cybersécurité en Europe. »





