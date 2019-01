If Research Ps N : WALLIX REND LE PAM ACCESSIBLE A TOUS AVEC LE " BASTION MANAGED SERVICES "

WALLIX Group, expert européen du PAM[1], ajoute à son offre la gestion des accès à privilèges en mode services : le « Bastion Managed Services » répond dorénavant aussi bien aux besoins des petites structures limitées en budget et en ressources internes qu'à ceux de grands groupes industriels à forte disparité géographique et technologique.

OPTIMISER LES COUTS ET PALLIER LE MANQUE DE RESSOURCES INTERNES

Le « Bastion Managed Services » est spécialement adapté aux PME qui peuvent ainsi raisonner en dépenses d'exploitation, s'appuyer sur l'expertise d'équipes dédiées pour mieux se concentrer sur leur métier. L'industrie 4.0 qui connaît souvent de fortes disparités géographique et technologique y trouve également une réponse à la complexité de son organisation. Enfin, le service managé permet aux différents acteurs de la chaîne d'interagir en confiance dans un environnement de plus en plus orientés vers le Cloud.

ACCOMPAGNER LES GRANDS GROUPES MULTI-SITES :

L'EXEMPLE D'UN CLIENT DE L'AERONAUTIQUE

Un acteur majeur de l'industrie aéronautique souhaitait sécuriser de bout en bout ses entités administratives et assurer la maintenance à distance des actifs de son réseau de production et d'assemblage, répartis sur plus d'une dizaine d'unités dans le monde. La solution devait répondre à la problématique d'un contexte industriel hétérogène combinant la nouvelle interdépendance de l'IT (Information Technology) et de l'OT (Operational Technology). Elle devait simplifier la gestion des accès à privilèges et le cryptage des données tout en préservant une haute disponibilité des actifs, être accessible au quotidien à des administrateurs ainsi qu'à des agents de maintenance non experts, et enfin, répondre aux contraintes d'éclatement géographique.

Dans cette configuration, WALLIX a su apporter, grâce à l'avantage technologique de son Bastion et à la prise en charge de sa gestion en services managés, une solution centralisée et simplifiée de gouvernance de l'attribution des droits d'accès sans modification des installations en place, basé sur un modèle OPEX.

La protection des systèmes de contrôle industriels, la garantie de la continuité de l'activité en cas de cyberattaque et le respect des contraintes réglementaires spécifiques liées au RGPD sont les enjeux majeurs de la transformation numérique de l'industrie 4.0. Répondre aux problématiques multiples liées à ces mutations profondes s'inscrit dans le Plan « Ambition 21 » déployé par WALLIX, qui vise à faire de l'éditeur un leader européen de la cybersécurité.

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 670 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

[1] Privileged Access Management

