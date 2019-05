IG Group Holdings : gomme une partie de ses pertes 2019 sur de bonnes perspectives

22/05/2019 | 10:49

IG Group Holdings a dévoilé mercredi un plan visant à doper sa croissance, tout en prévoyant une forte baisse de ses revenus et de ses résultats cette année, car le groupe continue à souffrir de la faible volatilité des marchés financiers.

Les actions d'IG s'envolent de 13% à 538 GBp en séance, effaçant ainsi une partie de la baisse de 17% enregistrée depuis le 1er janvier. La société a également déclaré qu'elle intensifiera ses investissements pour atteindre ses objectifs à moyen terme et qu'elle prévoyait une hausse de 30 millions de livres des charges d'exploitation pour l'exercice 2020.



IG a aussi indiqué avoir identifié Hong Kong comme une opportunité potentielle sur le marché des titres à effet de levier pour les clients particuliers, et développe des partenariats pour accéder aux marchés asiatiques.



June Felix, la nouvelle CEO de la société, s'attend à un retour de la croissance après 2019, après une baisse du chiffre d'affaires de 17% cette année, à environ 475 millions de livres contre 569 millions un an plus tôt, tandis que le bénéfice opérationnel passerait de 281 millions à 190 millions de libres.



IG, cotée au FTSE 250, ainsi que ses rivaux Plus500 et CMC Markets, sont aux prises avec une érosion de la clientèle en raison du durcissement de la réglementation en Europe. Le secteur a également été confronté à une moindre volatilité cette année.



Toutefois, IG a déclaré que les conditions étaient plus favorables au cours des trois premières semaines de mai, ce qui devrait permettre au chiffre d'affaires du quatrième trimestre fiscal d'atteindre 115 millions de livres, en hausse de 6,5% par rapport au trimestre précédent.