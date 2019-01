IG Group Holdings : le tour de vis de l'ESMA et la baisse des cryptos ont pesé

C'est la faute de l'ESMA. Les nouvelles règles introduites par le régulateur européen pour protéger les investisseurs mal informés des produits financiers trop risqués, comme les options binaires et les CFD, ont entraîné une nette baisse des résultats semestriels d'IG Group, même si le courtier s'était depuis longtemps préparé à cette révolution pour le secteur. Le management estime d'ailleurs que l'impact a été conforme à ses anticipations.



Manifestement, le marché était un peu plus optimiste. Sur le semestre allant de juin à novembre, les revenus ont baissé de -6% à 251 millions de livres, mais le résultat opérationnel (-18%) et le bénéfice par action (-16%) ont chuté plus lourdement. Les revenus annuels seront inférieurs à ceux de l'exercice précédent, à cause de l'ESMA et d'un moindre attrait pour les cryptomonnaies.



IG, qui revendique désormais 69% de clients professionnels, espère renouer avec la croissance dès l'exercice clos le 31 mai 2020. D'ici là, le dividende annuel devrait être maintenu à 43,20 GBp. Il reprendra son ascension quand les résultats repartiront de l'avant, explique le management.



Le titre IG perdait entre 6 et 10% dans la matinée du 22 janvier 2019, oscillant entre 558,5 et 617,50 GBp.