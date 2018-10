IGE+XAO : Alstom, IGE+XAO et Safran créent un Centre d’Excellence dédié aux systèmes électriques ferroviaires à Toulouse

12 octobre 2018- Alstom, IGE+XAO et Safran renforcent leur collaboration en créant à Toulouse un Centre d'Excellence d'Ingénierie des systèmes électriques ferroviaires embarqués. Implanté sur le site de l'équipementier aéronautique Safran Electrical & Power, ce Centre d'Excellence international pourra accueillir jusqu'à une centaine d'ingénieurs. S'appuyant sur les logiciels de l'éditeur IGE+XAO et sur son soutien technique, le Centre d'Excellence développera des systèmes électriques ferroviaires, de la conception jusqu'à l'industrialisation et le maintien en conditions opérationnelles des produits électriques d'Alstom. Son activité portera aussi sur l'innovation.

Dans le cadre de cet accord, IGE+XAO apporte son expertise tant sur ses logiciels que sur les services associés. Partenaires depuis 2011, Alstom et IGE+XAO franchissent une étape significative en signant un contrat technique et commercial sur une durée de 5 ans. IGE+XAO fournira ses suites logicielles dédiées à la gestion du cycle de vie des systèmes électriques, ainsi qu'une prestation de service allant de la validation logicielle à l'assistance à l'utilisation, en passant par la formation et la gestion de la plate-forme hardware.

En parallèle, Alstom et Safran signent ce jour un accord portant sur la conception des systèmes électriques, faisant suite au partenariat entre les deux groupes annoncé en 2017.Cette nouvelle étape de la collaboration entre Alstom et Safran répond à un besoin croissant de partage des meilleures pratiques entre les industries aéronautiques et ferroviaires. Safran Electrical & Power, leader mondial dans le domaine du câblage aéronautique, met à la disposition d'Alstom une équipe d'experts de la conception et de l'industrialisation des systèmes électriques.

« Le Centre d'Excellence, grâce à ses nouveaux moyens de développement, va contribuer à renforcer les compétences et la réactivité d'Alstom dans le domaine des systèmes électriques embarqués, en bénéficiant des meilleures pratiques du secteur aéronautique et de la proximité des équipes d'IGE+XAO expertes sur la filière électrique ferroviaire. Il sera l'un des atouts d'Alstom pour relever les défis de la mobilité de demain »,a déclaré Thierry Best, Directeur des Opérations d'Alstom. Ainsi ce Centre d'Excellence va contribuer au développement des projets tels que le tramway d'Athènes, le RER nouvelle génération ou encore le TGV du futur. »

« La création de ce Centre d'Excellence est une première pour IGE+XAO. C'est l'aboutissement d'un partenariat fructueux avec deux clients de référence, Alstom et Safran, et de la maturité de notre suite logicielle PLM dédiée à la conception, à la simulation et à la fabrication des systèmes électriques. Le Centre d'Excellence que nous créons aujourd'hui, dans sa philosophie et sa composition, est une première mondiale et nos équipes sont fières de faire partie des acteurs de la mobilité d'aujourd'hui et de demain », a déclaré Alain Di Crescenzo, Président Directeur Général du Groupe IGE+XAO.

« C'est à travers notre filiale Safran Engineering Services que nous apporterons à Alstom notre double compétence dans les services en ingénierie et dans le domaine de l'électrique. Nos équipes ont, ces dernières années, participé au développement des programmes aéronautiques majeurs et sont enthousiastes à l'idée d'essaimer les bonnes pratiques du secteur vers le ferroviaire. La gestion de la complexité, le 'concurrent engineering', la dimension mondiale des équipes et des clients sont autant de passerelles entre ces deux secteurs », a déclaré Alain Sauret, Président de Safran Electrical & Power.

Les solutions de mobilité ferroviaire font face à une transformation des usages et des services. Elles doivent désormais être modulaires pour faciliter l'exploitation, adaptables pour répondre aux spécificités locales ou individuelles, et évolutives pour intégrer de nouvelles technologies (Wifi, confort passager, gestion de flux passager, sécurité accrue des biens et des personnes, nouveaux produits connectés, maintenance prédictive…). Le Centre d'Excellence va ainsi rendre possible l'étude anticipée des besoins des passagers et des exploitants et bénéficiera d'un environnement collaboratif, le « Trinity LAB », propice à la réflexion sur les besoins dans le domaine de la mobilité.

Àpropos d'Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs.

www.alstom.com

À propos de Safran Electrical & Power

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2017. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50. Avec Zodiac Aerospace, dont Safran a pris le contrôle en février 2018, le Groupe comprend plus de 91 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui s'élèverait à environ 21 milliards d'euros (pro-forma 2016).

Safran Electrical & Power est l'un des leaders mondiaux des systèmes électriques aéronautiques, numéro 1 sur le câblage et numéro 2 sur la génération. Acteur clé dans le domaine de l'avion plus électrique, la société compte plus de 13 000 collaborateurs répartis dans 12 pays.

Pour plus d'informations : www.safran-group.com et www.safran-electrical-power.com / Suivez-nous sur Twitter @Safran et @SafranElectric

Depuis plus de 32 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les

à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 380 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 90 000 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d'information : http://www.ige-xao.com sociétés

Sur le 3e trimestre 2017/2018, le Groupe affiche un chiffre d'affaires consolidé de 7 888 543 euros, en hausse de 5 % par rapport à l'exercice précédent. Sur les neuf premiers mois et compte tenu du fort niveau d'activité du 1er semestre, le chiffre d'affaires progresse de 7,7 % pour atteindre 23 007 083 euros. Cette bonne évolution s'explique par le dynamisme des activités françaises et des grands comptes tant nationaux qu'internationaux.