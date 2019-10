IGE+XAO : Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel 2019

Toulouse, le 30 septembre 2019

Conformément à l’article 221-4 du Règlement général de l’AMF, IGE+XAO annonce :

Le rapport financier semestriel du Groupe IGE+XAO relatif aux comptes clos au 30 juin 2019 est mis à disposition sur le site www.ige-xao.com - rubrique Investisseurs où il peut être consulté ou téléchargé.

Il peut également être communiqué aux personnes intéressées sur demande, adressée directement au siège de la Société IGE+XAO – 16 boulevard Déodat de Séverac – CS 90 312 - 31773 Colomiers Cedex ou par voie électronique à l’adresse suivante : solie@ige-xao.com / Tél. : 05 62 74 36 36 / Fax : 05 62 74 36 37.

Il a par ailleurs fait l’objet d’un dépôt effectif et intégral sous format électronique dans le cadre de l’Information réglementée auprès de l’AMF.

À propos du Groupe IGE+XAO

Depuis plus de 33 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente plus de 375 personnes dans le monde réparties sur 31 sites et dans 20 pays ainsi que plus de 92 900 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com. Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo.

