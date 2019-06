IGE+XAO : Réduction de capital social par annulation de 51 840 actions auto détenues, représentant 3,82% du capital social.

Toulouse, le 21 juin 2019, le Groupe IGE+XAO annonce :

Réduction de capital social

par annulation de 51 840 actions auto détenues,

représentant 3,82% du capital social.

Dans sa séance du 11 juin 2019, le Conseil d’Administration, faisant usage des pouvoirs conférés par l’Assemblée Générale Mixte du 12 avril 2019, a décidé de réduire, à compter du 20 juin 2019, le capital social de la Société IGE+XAO SA par annulation de 51 840 actions représentant 3,82% du capital social.

Cette opération est sans incidence comptable sur les capitaux propres consolidés du Groupe IGE+XAO. Au niveau des comptes sociaux, le Conseil d’Administration a décidé d’imputer la différence entre la valeur de rachat des titres annulés qui est de 5 079 578,51 euros et leur montant nominal, soit la somme de 4 879 994,51 euros sur le compte « Autres réserves » qui sera ramené de 20 035 721,61 euros à 15 155 727,10 euros.

Le nombre de titres composant le capital social sera dès lors de 1 304 381 actions.

Date Nombre total d’actions Nombre total de droits de vote 20 juin 2019 1 304 381 Brut (1) : 1 334 404

NET (2) : 1 332 038





(1) Conformément au dernier alinéa de l’article 222-12 du Règlement général de l’AMF, le nombre total brut de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions composant le capital social.

(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions composant le capital social déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues notamment).

À propos du Groupe IGE+XAO

Depuis plus de 33 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente 360 personnes dans le monde réparties sur 30 sites et dans 20 pays ainsi que plus de 91 610 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com . Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo.

Contacts IGE+XAO

IGE+XAO, 16 boulevard Déodat de Séverac – CS 90 312 – 31 773 COLOMIERS CEDEX

Téléphone : +33 (0)5 62 74 36 36 – Fax : +33 (0)5 62 74 36 37

Site Web : www.ige-xao.com

Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris – Compartiment B – Indice CAC Mid & Small® – ISIN FR 0000030827

Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36

Contact presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02

