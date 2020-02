IGE+XAO : Une bonne année 2019 - Rentabilité opérationnelle : 29,2%

Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce :

Comptes annuels consolidés de l’exercice 2019 (en normes IFRS)* et comptes consolidés pro-forma de l’année calendaire 2018

Une bonne année 2019 - Rentabilité opérationnelle : 29,2%

Compte de résultat consolidé

en EUR 31/12/2019

audités 31/12/2018

pro-forma Évolution 31/12/2018

audités 12 mois 12 mois** 17 mois Chiffre d’affaires 33 933 804 31 886 483 6,4% 44 266 861 Résultat opérationnel 9 777 015 9 277 177 5,3% 12 664 988 Résultat de l'ensemble consolidé avant impôt 9 677 775 9 463 158 2,3% 12 915 967 Impôt sur les sociétés - 2 586 032 -2 631 245 5,3% -3 659 926 Résultat net de l'ensemble consolidé 7 045 597 6 762 098 4,2% 9 203 955 Résultat net part du Groupe 6 901 764 6 606 543 4,5% 9 044 891





Chiffre d’affaires consolidé

en EUR 31/12/2019

audités 31/12/2018

audités Évolution 12 mois 12 mois** 1er trimestre du 1er janvier au 31 mars 8 516 322 7 937 004 7,3% 2 e trimestre du 1er avril au 30 juin 8 707 173 8 076 291 7,8% 3e trimestre du 1er juillet au 30 septembre 8 132 512 7 484 294 8,7% 4e trimestre du 1er octobre au 31 décembre 8 577 797 8 388 894 2,3% Exercice du 1er janvier au 31 décembre 33 933 804 31 886 483 6,4%

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe IGE+XAO s’élève à 33 933 804 euros en 2019 contre 31 886 483 euros en 2018, soit une hausse de 6,4%. À périmètre constant, IGE+XAO ayant cédé début 2019 la société Mayridis Voyages, la croissance du chiffre d’affaires atteint 7,2%.

Ce dynamisme est d’autant plus appréciable qu’il porte sur l’ensemble des segments d’activité tant en France qu’à l’international.

La croissance s’accompagne d’un haut niveau de rentabilité, avec un résultat opérationnel qui atteint 9 777 015 euros en 2019, soit une marge de 29,2%*** et un résultat net de l’ensemble consolidé de 6 901 764 euros portant la marge nette à 20,3%****.

Au niveau financier, le Groupe dispose d’une structure solide avec, au 31 décembre 2019, un endettement bancaire quasi nul (hors impact de l’IFRS 16) et une trésorerie de 39,8 millions d’euros.

Concernant la Recherche et Développement et les produits, la période a été intense avec un effort particulier porté sur l’intégration de nouvelles technologies, notamment autour du Cloud et de la modélisation en 3 dimensions.

Fort de ces résultats et de ses solides fondamentaux, IGE+XAO, désormais filiale de Schneider Electric, entend poursuivre son plan d’action, visant l’accélération du développement international et un haut niveau de rentabilité, tout en maintenant un fort investissement R&D.

* Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration du 10 février 2020 et seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale annuelle.

** Afin de mieux appréhender l’évolution de l’activité par rapport à la période précédente d’une durée de 17 mois, des comptes pro-forma ont été établis sur la base des douze mois de l’année calendaire 2018.

*** Rentabilité opérationnelle : résultat opérationnel / chiffre d’affaires

**** Rentabilité nette : résultat net / chiffre d’affaires

À propos du Groupe IGE+XAO

Depuis plus de 33 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé

« CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente plus de 370 personnes dans le monde réparties sur 31 sites et dans 20 pays ainsi que plus de 93 840 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com. Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo.

