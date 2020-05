Dans le rouge en 2019, Igea Pharma repousse la publication des chiffres 0 04/05/2020 | 10:43 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Igea Pharma a reporté la publication de ses chiffres annuels au 31 mai, le laboratoire néerlandais ayant obtenu une prolongation du régulateur de la Bourse suisse. La société cotée sur SIX a néanmoins dévoilé des chiffres non audités affichant une perte nette de 1,9 million de dollars, contre -1,43 million l'année précédente. Le résultat opérationnel Ebit est également dans le rouge, à hauteur de 1,43 millions de dollars. Igea Pharma n'a toujours généré aucun revenu au cours de l'exercice sous revue. La crise du coronavirus est venue enrayer la machine, empêchant Igea Pharma de boucler ses comptes à temps. Le laboratoire a dû suspendre une opération de levée de fonds visant au rachat des activités de Meditalia dans le domaine des dispositifs médicaux. En conséquence, des discussions ont été lancées avec un investisseur important pour trouver des solutions de financement alternatives. Cette péripétie a retardé le bouclement du rapport annuel. Entre-temps, la société pharmaceutique a obtenu les fonds lui permettant de poursuivre ses activités opérationnelles. Elle doit cependant reprendre ses efforts afin de trouver du financement. Selon les directives de l'opérateur de la Bourse suisse SIX, une entreprise cotée qui boucle ses comptes à fin décembre doit publier son rapport annuel avant la fin du mois d'avril de l'exercice suivant. Le gendarme de la place zurichoise SIX Exchange Regulation se réserve le droit de suspendre la cotation de l'action Igea en cas de nouveau retard, si les comptes ne sont pas livrés le 2 juin à 7h30 au plus tard. L'assemblée générale du laboratoire, dont les titres sont négociés sur SIX en cotation directe depuis décembre 2018, est prévue le 26 juin. Par ailleurs, Igea Pharma a annoncé lundi une nouvelle coopération avec Acalis, firme spécialisée dans les soins. Cette dernière distribuera les kits de prévention de la maladie d'Alzeihmer Alz1 chez les grossistes aux Etats-Unis. Il s'agit d'une extension d'un partenariat déjà existant. Les détails financiers ne sont précisés. fr/jh