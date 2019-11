IGEA Pharma acquiert une partie de Meditalia 0 22/11/2019 | 19:35 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - La société néerlandaise cotée sur SIX IGEA Pharma a conclu un accord pour acquérir une partie de la société privée Meditalia. L'accord porte sur la distribution de produits polymères et des installations médicales en Europe. Sous réserve de certaines conditions, la transaction sera finalisée d'ici mars 2020. Après cette opération, IGEA disposera d'un large portefeuille de produits de santé et de technique médicale. Les actions IGEA Pharma sont cotées sur SIX depuis près d'un an. Le 1er cours s'était établi à 3,75 francs suisses et le titre cotait récemment 0,845 franc. uh/cf/rp Toute l'actualité sur IGEA PHARMA N.V. 19:35 IGEA Pharma acquiert une partie de Meditalia AW