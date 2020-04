Igea Pharma fournit des tests de dépistage du coronavirus

Zurich (awp) - La société néerlandaise Igea Pharma, cotée à la Bourse suisse depuis fin 2018, va fournir des tests chinois de dépistage d'anticorps Covid-19 à certains Etats américains.

Igea, basé à Hoofddorp aux Pays-Bas, indique que son fournisseur chinois dispose d'une capacité de production de 100'000 tests par jour et se dit en mesure d'augmenter la cadence en cas de besoin, a indiqué la société lundi dans un communiqué. Ces tests seront fournis "dans un très bref délai" aux Etats de New York, Californie et de Louisiane.

L'entreprise a rappelé que les tests d'anticorps permettent de dépister une personne ayant déjà contracté la maladie, mais ils ne sont pas efficace chez les personnes actuellement malades.

