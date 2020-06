IGM Financial : Vente de la participation de la Société Financière IGM dans Personal Capital à la suite de l'annonce de l'acquisition par Great-West Lifeco par l'entremise d'Empower Retirement

Vente de la participation de la Société Financière IGM dans Personal Capital à la suite de l'annonce de l'acquisition par Great-West Lifeco par l'entremise d'Empower Retirement

WINNIPEG, le 29 juin 2020 - La Société Financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) vendra sa participation dans Personal Capital Corporation (Personal Capital) conformément à l'annonce par sa société sœur Great-West Lifeco selon laquelle la filiale de celle-ci, Empower Retirement, acquerra Personal Capital.

IGM prévoit tirer un produit de 176,6 M$ US (241,9 M$ CA) de l'opération, en fonction de sa participation de 24,8 % dans Personal Capital (environ 21,7 % compte tenu de la dilution), avec majoration grâce à une contrepartie conditionnelle supplémentaire de 24,6 M$ US (33,7 M$ CA), sous réserve de la clôture de l'opération.

IGM a initialement acquis une participation dans Personal Capital en 2016 et a procédé à d'autres acquisitions en 2017 et en 2019 pour un coût total de 189,1 M$ CA (144,8 M$ US) et une valeur comptable actuelle de 199,1 M$ CA (145,3 M$ US). Great-West Lifeco a annoncé qu'elle prévoit que la clôture de l'opération aura lieu au cours du deuxième semestre de 2020.

L'opération découle d'un processus de vente aux enchères mené par Personal Capital. IGM n'a pas participé à la négociation dans le cadre de la vente de Personal Capital à Empower Retirement.

« Nous sommes fiers du succès que Personal Capital a obtenu depuis le moment de notre investissement » a déclaré M. Jeff Carney, président et chef de la direction de la Société Financière IGM. « Nous nous réjouissons que son équipe et les compétences qu'elle recèle demeurent au sein du groupe de sociétés de Power ».

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs qui sont fondés sur certaines hypothèses et expriment les attentes actuelles d'IGM. Les énoncés prospectifs ont pour but d'aider le lecteur à comprendre le produit que prévoit recevoir IGM de la vente de sa participation dans Personal Capital. Le lecteur est averti que ces énoncés pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Ces énoncés se rapportent notamment au produit initial et à la contrepartie conditionnelle que prévoit recevoir IGM de la vente de sa participation dans Personal Capital. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont de nature prévisionnelle, qui sont assujettis ou renvoient à des événements ou à des situations futurs ou qui se caractérisent par l'emploi de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « planifie », « croit », « estime », « cherche à », « a l'intention de », « cible », « projette » ou la forme négative de ces termes et d'autres expressions similaires ou par l'emploi du futur ou du conditionnel.

Ces renseignements sont fondés sur certains facteurs ou hypothèses importants qui ont été posés afin de tirer les conclusions ou d'établir les prévisions ou les projections exprimées dans les énoncés prospectifs, y compris la perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue, ainsi que sur d'autres facteurs qu'on estime appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière des renseignements dont la direction dispose actuellement, celles-ci pourraient se révéler incorrectes.

De par leur nature, ces renseignements comportent des risques et des incertitudes inhérents, d'ordre général ou particulier, qui pourraient faire en sorte que les attentes, les prévisions, les prédictions, les projections ou les conclusions ne se concrétisent pas, que les hypothèses soient incorrectes et que les objectifs, stratégiques ou autres, et les priorités ne se réalisent pas.

Divers facteurs importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté d'IGM, pourraient faire en sorte que le produit à recevoir par IGM à la vente de sa participation dans Personal Capital diffère considérablement des attentes actuelles. Ces facteurs comprennent l'incidence ou l'incidence inattendue de la conjoncture économique générale, de la situation politique et de la situation des marchés en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, les taux d'intérêt et les cours du change, les marchés boursiers et financiers mondiaux, le fait que la vente de Personal Capital ne se produise pas selon les attentes, au moment prévu ou ne se produise pas du tout, le fait que la contrepartie conditionnelle aux termes de la convention de fusion ne soit pas payée intégralement voire pas du tout, l'évolution des conventions et des méthodes comptables utilisées pour présenter la situation financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables principales), l'effet de l'application de modifications comptables futures, l'évolution des lois et des règlements gouvernementaux, les modifications des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou les procédures d'application de la réglementation inattendues, les catastrophes, les éclosions ou la gravité accrue d'une maladie ou de pandémies (comme la COVID-19), et la mesure dans laquelle IGM et ses filiales réussissent à prévoir et à gérer les facteurs qui précèdent.

Le lecteur est prié de noter que cette liste de facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les énoncés prospectifs d'IGM n'est pas exhaustive. Il est également invité à examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Sauf si cela est exigé expressément par les lois canadiennes applicables, IGM décline toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte de faits survenus après la date à laquelle ceux-ci ont été faits ou de la survenance d'événements imprévus, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou pour un autre motif.

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes de l'entreprise d'IGM et les facteurs ou hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans les énoncés prospectifs sont fondés sont fournis dans ses documents d'information déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles auwww.sedar.com.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, et gère un actif total d'environ 163 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

