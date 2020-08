Chine: croissance modérée dans les services en juillet

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services en Chine a connu en juillet son troisième mois consécutif de croissance mais à un rythme plus modéré, selon un indice indépendant publié mercredi, confirmant le redémarrage de l'activité dans le pays.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 54,1 points le mois dernier. Il était à 58,4 en juin, son niveau le plus haut depuis dix ans, succédant au plongeon du secteur en début d'année au plus fort de l'épidémie de Covid-19 en Chine.

La performance de juillet est moins bonne qu'espéré par les analystes sondés par l'agence Bloomberg, qui tablaient sur 58.

"La croissance dans le secteur des services est restée forte en juillet", a relevé Caixin, précisant qu'elle avait été essentiellement portée par la demande intérieure.

L'indice PMI, issu d'une enquête auprès d'un vaste échantillon d'entreprises, traduit une expansion de l'activité au-delà de 50, et en deçà signale une contraction.

Les services, vers lesquels la Chine entend rééquilibrer son modèle économique, représentent désormais plus de 50% du PIB chinois. Ils comprennent les transports, le marketing, les services immobiliers, la finance...

Cependant, la situation sur le marché de l'emploi reste difficile: sur fond d'incertitudes, les entreprises hésitent à embaucher et certaines ont même réduit leurs effectifs. Certains secteurs comme le tourisme ou la restauration restent sinistrés.

"Les entreprises ont préféré augmenter la productivité que d'augmenter leurs effectifs", souligne Caixin, précisant que le nombre d'employés dans les services avait diminué en juillet pour le sixième mois consécutif.

Car si l'activité a largement repris, les entreprises exportatrices peinent toujours à remplir leurs carnets de commandes, au moment où leurs principaux clients, en Europe et en Amérique du Nord, sont paralysés par le virus.

L'enquête Caixin-Markit, qui sonde principalement les PME, est réputée dresser un tableau fidèle de la conjoncture.

Pour sa part, l'indice composite PMI de Markit-Caixin, qui agrège services et industrie manufacturière, a traduit également une reprise de l'activité dans ces deux secteurs: il a atteint 54,5 points en juillet, quoiqu'en repli par rapport à juin (55,7).

afp/jh