Chine: l'activité dans les services s'effondre (indice indépendant)

Hong Kong (awp/afp) - L'activité dans les services en Chine s'est effondrée en février, paralysée par l'épidémie du nouveau coronavirus qui force beaucoup de consommateurs à rester calfeutrés chez eux, selon un indice indépendant publié mercredi, alors que l'économie du géant asiatique repose grandement sur ce secteur.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 26,5 le mois dernier, contre 51,8 en janvier.

Il s'agit du plus bas niveau jamais enregistré depuis le début de la publication de l'indice il y a quatorze ans.

Ce décrochage reflète l'ampleur du plongeon de l'activité: l'indice PMI, issu d'une enquête auprès d'un vaste échantillon d'entreprises, traduit une expansion de l'activité au-delà de 50, et en deçà signale une contraction.

"La stagnation de la consommation a eu une grave incidence sur le secteur des services. La demande s'est contractée brutalement", explique Zhong Zhengsheng, analyste affilié à Caixin.

Les services reposent sur les interactions humaines, or la plupart des Chinois sont restés chez eux en février, soumis à des règles de confinement drastiques ou terrorisés par le risque de contracter le virus.

Conséquence: gares et aéroports, centres commerciaux, restaurants, salons de coiffures et cinémas sont restés désespérément vides, même après la fin des congés prolongés du Nouvel An lunaire.

Par ailleurs, des quarantaines et restrictions aux déplacements ont visé des millions de personnes: des mesures qui limitent encore davantage la consommation des ménages... et qui empêchent aussi de nombreux employés de retrouver leur entreprise.

"Il est difficile pour les fournisseurs de services de recruter" ou de retrouver leurs effectifs au complet, souligne M. Zhong, notant "les restrictions pesant sur les déplacements des travailleurs".

De son côté, l'indice PMI non manufacturier gouvernemental, publié samedi par le Bureau national des statistiques et qui reflète la santé du secteur des services, a plongé à 29,6 en février, contre 54,1 en janvier.

Ces chiffres alarmants montrent l'ampleur de la tâche pour redémarrer l'économie chinoise. Les services, fer de lance du rééquilibrage engagé par Pékin, représentent plus de 50% du PIB du géant asiatique et constituent un moteur crucial pour sa croissance.

Les mesures de soutien déployées par les autorités, notamment pour les petites entreprises, "auront un impact plus évident sur l'industrie manufacturière", capable de rattraper en partie ses pertes en gonflant sa production sur le reste de l'année, a commenté Zhong Zhengsheng.

"Mais c'est beaucoup plus difficile pour les entreprises de services de compenser les rentrées d'argent perdues", a-t-il insisté, les consommateurs ne rattrapant pas plus tard les sorties au restaurant ou voyages annulés.

"Un secteur des services en grave difficulté prive la Chine d'un moteur de croissance crucial, qui avait contribué à amortir le ralentissement de l'industrie manufacturière depuis 2018", ont observé les experts de Fitch Solutions.

L'indice composite PMI de Markit-Caixin (qui agrège services et industrie manufacturière) s'est effondré à 27,5, contre 51,9 en janvier. Le seul PMI manufacturier, publié lundi par Caixin, s'était établi à 40,3 le mois dernier.

"Il est même encore plus alarmant, après le plongeon prononcé du PMI manufacturier, de constater la chute sans précédent du PMI non manufacturier" couvrant les services, s'inquiétaient lundi les analystes de Capital Economics, commentant les chiffres officiels.

"Les enquêtes PMI signalent également des répercussions majeures sur l'emploi, dont les effets mettront longtemps à s'inverser", insistaient-ils.

Face à ces statistiques mettant en lumière l'impact économique dévastateur du coronavirus, le cabinet Oxford Economics a annoncé tabler désormais sur une croissance de 2,3% seulement du PIB chinois au premier trimestre et de 4,8% sur l'année.

