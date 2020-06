Chine: rebond de l'activité dans les services en mai (indice indépendant)

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services en Chine a connu en mai son plus fort rebond depuis 10 ans sur fond de reprise économique. La reprise fait suite à trois mois de contraction liés à la pandémie de nouveau coronavirus, selon un indice indépendant publié mercredi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 55 le mois dernier, contre 44,4 en avril. C'est la première fois depuis janvier que cet indice est en territoire positif.

L'indice PMI, issu d'une enquête auprès d'un vaste échantillon d'entreprises, traduit une expansion de l'activité au-delà de 50, et en deçà signale une contraction. La Chine, où le Covid-19 a été signalé pour la première fois fin 2019, a largement jugulé l'épidémie sur son territoire. Le nombre de nouvelles contaminations s'y limitent à quelques cas par jour.

"Un assouplissement des restrictions liées à l'épidémie a conduit à une reprise de l'activité" dans les services, qui sont à leur plus haut niveau depuis octobre 2010, souligne Caixin. Les services reposent sur les interactions humaines, or la plupart des Chinois limitaient jusque-là la fréquentation des espaces publics par crainte de contracter le virus.

Si l'activité dans les services a retrouvé des couleurs en mai, la situation en termes d'emploi "reste préoccupante" d'après Caixin, la plupart des entreprises cherchant à réduire leurs coûts sur fond d'incertitude quant aux perspectives futures. En avril, le taux d'emploi dans le secteur était déjà à son plus bas depuis 14 ans.

Pour sa part, l'indice composite PMI de Markit-Caixin, qui agrège services et industrie manufacturière, a traduit également une reprise de l'activité dans ces deux secteurs: il a atteint 54,5 en mai, contre 47,6 en avril. Il s'agit de son rythme de reprise le plus rapide depuis janvier 2011, selon Caixin.

Le virus pénalise toutefois les exportations chinoises de services au moment où les principaux partenaires commerciaux de Pékin, l'Union européenne et les Etats-Unis, sont à leur tour paralysés par l'épidémie. Les services, vers lesquels la Chine entend rééquilibrer son modèle économique, représentent désormais plus de 50% du PIB chinois. Ils comprennent les transports, le marketing, les services immobilier et la finance.

afp/vj