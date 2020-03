Japon: Plus forte contraction de l'activité manufacturière depuis 2016

Ce ralentissement illustre les effets ravageurs de l'épidémie sur la croissance mondiale et les entreprises, et pourrait accentuer la pression sur le gouvernement japonais pour qu'il engage des mesures supplémentaires de soutien à l'économie.

L'indice PMI manufacturier calculé par Markit/Jibun Bank a reculé le mois dernier à 47,8 en données corrigées des variations saisonnières, contre 48,8 en janvier.

Il s'agit d'un plus bas depuis mai 2016.

L'indice reste sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité pour un dixième mois consécutif - la plus longue période de contraction depuis celle de 16 mois ayant pris fin en juin 2009 liée à la crise financière.

"Les perspectives à court terme pour le secteur industriel japonais apparaissent très sombres", a déclaré Joe Hayes, économiste chez IHS Markit, le cabinet d'étude qui réalise l'enquête.

La Chine est l'un des principaux marchés à l'exportation du Japon, et de nombreux industriels japonais vendent leurs produits à destination d'usines chinoises.

D'après l'enquête, les nouvelles commandes ont décliné à un plus bas de plus de sept ans, dans un contexte économique défavorable et sous l'effet d'un recul des ventes aux clients en Chine.

Les nouvelles commandes à l'exportation se sont contractées pour un quinzième mois consécutif.

