Japon-Plus forte contraction des services en près de six ans-PMI

TOKYO, 4 mars (Reuters) - L'activité dans le secteur des services japonais s'est contractée en février à un plus bas de près de six ans, alors que l'impact de l'épidémie du nouveau coronavirus menace de pousser l'économie nippone en récession, réduisant à néant les espoirs d'un rebond porté par l'activité domestique.

Les pressions sur la troisième puissance économique mondiale se sont rapidement accentuées au cours des dernières semaines, la consommation et la confiance des entreprises ayant été considérablement affectées par un ralentissement prolongé en Chine.

L'indice PMI des services calculé par Markit/Jibun Bank a chuté le mois dernier à 46,8 en données corrigées des variations saisonnières, contre 51,0 en janvier, s'établissant à un plus bas depuis avril 2014 lorsque la précédente hausse de la TVA avait nui à l'économie.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une contraction légèrement plus marquée, avec un indice de 46,7, alors que la hausse de la TVA en octobre dernier a pesé sur la consommation.

D'après Joe Hayes, économiste chez IHS Markit, le cabinet d'étude qui réalise l'enquête, il est fort probable que l'économie japonaise bascule en récession au cours du trimestre actuel après s'être contractée au quatrième trimestre 2019, à moins qu'elle ne connaisse un rebond exceptionnel en mars.

"Les décideurs sont impuissants pour compenser les effets économiques du coronavirus", a-t-il dit.

Sous l'effet d'une baisse du nombre de touristes se rendant au Japon, certains commerces ont dit avoir été contraints de fermer rideau par manque de travail.

L'indice PMI composite, qui intègre secteur manufacturier et services, s'est lui aussi contracté à son rythme le plus important depuis avril 2014, déclinant le mois dernier à 47,0 contre 51,0 en lecture définitive en janvier. (version française Jean Terzian et Arthur Connan)