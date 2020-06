Taux : de très bons chiffres (PMI) pèsent sur les rendements

23/06/2020 | 19:39

Quand les chiffres 'macro' sont aussi bons que

les indices PMI publiés ce mardi matin dans la zone euro, il ne faut pas s'étonner que les marchés obligataires accusent le coup et subissent une petite dégradation des rendements: nos OAT se retendent de +3Pts de base vers -0,088%, les Bunds de +2,7Pts vers 0,411%.

L'indice PMI flash composite en France, calculé par IHS Markit, s'est redressé à 51,3 en juin contre 32,1 en mai, traduisant la première croissance de l'activité globale du secteur privé français depuis quatre mois.

Le PMI des 'services' s'envole de 31,1 vers 50,3, le PMI manufacturier de 36 vers 52,1.



En Allemagne, le PMI Composite remonte vers 45,8 (le rythme est donc plus lent qu'en France) dans le sillage du PMI des 'services' repassé de 32,6 vers 45,8 également.



L'ampleur du rebond des PMI avait été très sous-estimée (délibérément ?) ce qui suscite un 'effet de ravissement'.



Le PMI 'flash composite' dans la zone euro qui mesure l'activité globale s'est ainsi redressé à 47,5 ce mois-ci, contre 31,9 au mois de mai.



Un rebond emmené notamment par le secteur des services, dont l'indice PMI 'flash' est remonté à 47,3 en juin contre 30,5 le mois dernier grâce à la levée ou l'assouplissement des mesures de confinement.



L'indice PMI composite du Royaume Uni affiche une remontée record, passant de 30 en mai à 47,6 en estimation flash pour juin selon IHS Markit, et traduit ainsi une très forte décélération de la contraction du secteur privé britannique.

Les Gilts se retendent de +1,2Pts vers 0,205%.

Plus au Sud, l'écart sur les Bonos est comparable à 0,48% et bonne surprise sur les BTP italiens qui se détendent de -4,5Pts à 1,312%.





Aux Etats Unis, les T-Bonds se dégradent marginalement de +1Pts vers 0,714%.

L'indice PMI composite US d'IHS Markit ressort à 46,8 en estimation flash, à comparer à 37 au titre du mois de mai.

Le Département du Commerce fait état ce mardi de 676.000 ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois de mai, un nombre en hausse, de +16,6% par rapport au mois précédent.



Mais tous ces chiffres sont en trompe l'oeil puisque le score du mois de mai a été révisé de -43.000 à 580.000 (au lieu de 623.000 comme annoncé initialement).





