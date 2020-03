Taux : spectaculaire détente sur T-Bonds à 2/3 ans, vers 0,7%

02/03/2020 | 19:23

Le rebond des indices boursiers enraye (un peu) la fuite vers la sécurité et les rendements obligataires ne se contractent plus que marginalement : nos OAT affichent -1Pt de base à -0,303%, les Bunds -2Pts à -0,632% mais plus au Sud, les bons du Trésor stagnent complètement à l'image des 'Bonos' espagnols figés à 0,285% ou des BTP italiens à 1,1300%.

L'OCDE vient de publier des prévisions de croissance nettement revues à la baisse pour l'Europe, à +0,8% contre +1,1%, avec un risque évident de récession en Italie et en Allemagne (après un 4ème trimestre miraculeusement 'flat' alors que -0,1% semblait déjà une hypothèse optimiste).



La meilleure performance sur le Vieux Continent est à mettre à l'actif des 'Gilts' britanniques avec -4,5Pts à 0,397%.



Le début de ce mois de mars a été marqué par la publication du PMI manufacturier chinois ce weekend (puis du 'Caixin' ce matin): le PMI 'officiel' plonge de -15Pts, à un plus bas historique, vers 35.7 en février, et c'est encore pire pour le PMI des 'services' avec un effondrement sans précédent de 54 vers 29.6.

L'estimation de Caixin est un peu moins apocalyptique le PMI : le PMI 'manufacturier' recule vers 40,3 'seulement'... ce qui constitue de toute façon un autre plancher historique.

Mais la bourse de shanghai ne s'est pas effondrée -bien au contraire- du fait de l'activisme de la POBC, ce qui a débouché sur une hausse surprise de +3% des actions chinoises.



Aux Etats Unis, le PMI manufacturier US de février chute de -0,8 à 50,1 (toujours au-dessus du seuil technique des 50) tandis que les entrées de commande chutent de -2,2 vers 49,8, ce qui est plus alarmant.



Les T-Bonds US continuent de battre record sur record avec un '10 ans' à -4Pts (1,086% ce soir) et qui a glissé jusque vers 1,03%.

Le mouvement le plus spectaculaire s'est produit sur les maturités 2 et 3 ans avec un vertigineux -15Pts vers 0,7100/0,715% (la FED irait donc au-delà de -75Pts d'ici 12 mois) puis 0,825% ce soir (-4,7Pts par rapport à vendredi).

L'inversion de la courbe de taux reste très prononcée avec 1,055% sur le '6 mois' et 1,20% sur le 3 mois (ce qui intègre -50Pts de base avant fin mai).



Pour mémoire, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 51,1 en janvier à 49,8 (estimation définitive) le mois dernier, signalant une très légère détérioration de la conjoncture du secteur en février.



Celui de l'industrie manufacturière de la zone euro a progressé de 47,9 en janvier à 49,2 en février, son plus haut niveau depuis un an, se redressant légèrement par rapport à sa dernière estimation flash.

Le rebond de 45,3 vers 48 en Allemagne ne constitue qu'un rattrapage technique et ne préfigure en rien un bon mois de mars ou un bon 1er trimestre 2020.





