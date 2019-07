Iliad : La résistance devrait freiner le rebond 30/07/2019 | 14:16 vente En cours

Cours d'entrée : 92.4€ | Objectif : 85€ | Stop : 96.5€ | Potentiel : 8.01% La fin du rebond technique semble proche sur le titre Iliad après la reprise de ces derniers jours.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 85 €. Graphique ILIAD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Points forts L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Données financières (EUR) CA 2019 5 223 M EBIT 2019 631 M Résultat net 2019 327 M Dette 2019 4 272 M Rendement 2019 0,98% PER 2019 17,0x PER 2020 14,0x VE / CA2019 1,87x VE / CA2020 1,83x Capitalisation 5 493 M Prochain événement sur ILIAD 03/09/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 140,32 € Dernier Cours de Cloture 93,08 € Ecart / Objectif Haut 222% Ecart / Objectif Moyen 50,8% Ecart / Objectif Bas -24,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas Reynaud Chief Executive Officer & Director Maxime Lombardini Chairman Nicolas Jaeger Group Chief Financial Officer Xavier Niel Deputy Chairman & Chief Strategy Officer Antoine Levavasseur Director & Deputy Chief Executive Officer