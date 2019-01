Iliad : La tendance de fond reste baissière 14/01/2019 | 08:22 vente En cours

Cours d'entrée : 115€ | Objectif : 95.8€ | Stop : 129.5€ | Potentiel : 16.7% La tendance de fond clairement baissière sur le titre Iliad pourrait se prolonger au cours des prochaines séances.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 95.8 €. Graphique ILIAD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 138.05 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services de Télécommunications filaires - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ILIAD -8.64% 7 579 VERIZON COMMUNICATIONS 3.20% 239 781 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPH.. 2.30% 82 280 DEUTSCHE TELEKOM -0.78% 80 342 SAUDI TELECOM COMPANY SJSC --.--% 52 257 TELEFONICA 3.90% 45 428 ORANGE -4.24% 41 374 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS.. -0.59% 40 023 BCE INC. 2.41% 37 359 SINGAPORE TELECOMMUNICATION.. 3.09% 36 228 BT GROUP -3.99% 29 266

Données financières (€) CA 2018 4 981 M EBIT 2018 716 M Résultat net 2018 359 M Dette 2018 3 665 M Rendement 2018 0,62% PER 2018 17,67 PER 2019 17,02 VE / CA 2018 2,06x VE / CA 2019 2,02x Capitalisation 6 605 M Prochain événement sur ILIAD 13/03/19 Année 2018 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 159 € Ecart / Objectif Moyen 42% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas Reynaud Chief Executive Officer & Director Maxime Lombardini Chairman Nicolas Jaeger Group Chief Financial Officer Olivier Rosenfeld Independent Non-Executive Director Xavier Niel Deputy Chairman & Chief Strategy Officer