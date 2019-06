Iliad : Berenberg n'est plus à l'achat, cible sabrée

25/06/2019 | 09:38

Le bureau d'études Berenberg n'est plus d'avis d'acheter l'action Iliad, maison mère de l'opérateur télécoms Free, et préconise désormais de 'conserver' la ligne. L'objectif est sensiblement réduit de 199 à 123 euros (- 38,2%), même s'il reste supérieur de 30% au cours actuel du titre.



Certes, les analystes s'attendent à une reprise de la dynamique des ventes d'Iliad au second semestre 2019, mais non seulement le mouvement s'annonce 'modeste', mais il serait en outre déjà intégré dans les cours, indique une note.



Berenberg conditionne son retour à un point de vue plus positif sur Iliad à davantage de visibilité sur les ventes en France, que cette dernière résulte des initiatives stratégiques du groupe et/ou d'un amoindrissement de la concurrence. En attendant, l'action préférée des analystes dans le secteur français des télécoms reste Orange, considérée comme une 'valeur refuge' décotée.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.