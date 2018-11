Iliad : Morgan Stanley n'est plus vendeur

29/11/2018 | 11:38

Morgan Stanley a changé son fusil d'épaule sur l'action Iliad, maison mère de l'opérateur télécoms Free : le bureau d'études ne conseille plus de vendre ('sous-performance') le titre, sur lequel il est devenu devenu neutre ('pondération en ligne') alors que 2019 semble s'annoncer sous de meilleurs auspices. L'objectif de cours est ajusté de 100 à 110 euros.



L'action Iliad prend encore 3% ce matin à la Bourse de Paris, alors la consolidation des télécoms hexagonaux refait parler d'elle.



Premier argument développé par les analystes : 'le quatrième trimestre devrait constituer le point bas du recul du CA d'Iliad dans la téléphonie fixe. En outre, le CA de l'activité mobile, lui, ne se contracte pas, alors que l'effet négatif sur 12 mois des promotions devrait s'atténuer avec le temps'.



Deuxième argument : 'une éventuelle consolidation du secteur français des télécoms pourrait profiter au chiffre d'affaires', indique Morgan Stanley. L'été dernier, le directeur général d'Orange, Stéphane Richard, a qualifié le phénomène 'd'inévitable', quoique pas en 2018 (donc peut-être en 2019), quand son homologue chez Altice Europe (SFR), Alain Weill, vient selon Bloomberg d'estimer qu'il était possible 'relativement rapidement'. D'ailleurs, avec la 5G qui arrive, l'Arcep, le régulateur français, ne s'y oppose plus, et enfin la Commission européenne vient d'avaliser, aux Pays-Bas, la fusion de TMO NL et de Tele 2. Même s'il ne participait pas à ce mouvement, Iliad en profiterait dans la mesure où l'agressivité commerciale diminuerait.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.