Iliad : Morgan Stanley remonte son objectif de cours

29/11/2019 | 13:17

Morgan Stanley réitère son conseil 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 140 à 145 euros sur Iliad, attendant pour le groupe de télécommunications 'un second semestre décent, avec moins de concurrence et une base de comparaison plus favorable'.



'Les résultats du second semestre devraient confirmer que l'EBITDA du groupe a atteint un point bas au premier semestre', juge le broker, qui 'a une plus grande conviction que les objectifs de free cash-flow opérationnel pour 2020 sont atteignables'.



Dans le résumé de sa note de recherche, Morgan Stanley met aussi en avant le programme de rachats d'actions de premier ordre lancé par la maison-mère de Free, qui selon lui 'illustre la confiance de la direction'.



