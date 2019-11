Iliad : Morgan Stanley revient à l'achat

06/11/2019 | 10:41

Précédemment neutre ('pondération en ligne'), Morgan Stanley est passé à l'achat ('surperformance') sur l'action Iliad ce matin, en relevant sa cible de 115 à 140 euros.



Les analystes estiment que l'Internet fixe de Free, principale filiale de l'opérateur télécoms qu'est Iliad, devrait afficher une croissance symbolique de 0,2% au 4e trimestre 2019, avant + 1,2% au 1er semestre 2020 alors que la concurrence est moins vive et que la base de comparaison devient plus favorable. Sans oublier la Freebox Delta, plutôt haut de gamme.



La croissance du segment mobile devrait accélérer alors que les périodes promotionnelles des nouveaux abonnements se terminent, et les pertes italiennes sont attendues en baisse. Autant d'éléments qui devraient faire levier sur les comptes et la génération de cash d'Iliad, estime Credit suisse.









