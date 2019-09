COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 2 septembre 2019

5G : accord stratégique avec l'équipementier européen Nokia

Iliad annonce un accord stratégique avec Nokia, 1er équipementier européen, pour le déploiement de son réseau 5G en France et en Italie.

Nokia, partenaire d'Iliad depuis 2010 pour le déploiement de ses réseaux mobiles 3G/4G, accompagnera le Groupe dans le déploiement de ses réseaux 5G en France et en Italie. En retenant Nokia, le Groupe fait le choix de la technologie européenne et de l'indépendance stratégique.

Le Groupe se prépare au déploiement de la 5G qui débutera en 2020 et apportera, en ligne avec l'ambition du Groupe, la meilleure connectivité mobile aux près des 17 millions d'abonnés mobiles du Groupe en France et en Italie.

Avec les bandes de fréquences adéquates, la 5G permettra à Iliad de connecter davantage d'abonnés, d'accompagner la très grande croissance des usages, et de répondre aux besoins des entreprises dans le cadre du lancement prochain de son activité B2B en France.

Iliad dispose d'un réseau mobile de dernière génération sur l'ensemble du territoire qui, grâce à la densification constante de son réseau et au fibrage quasi-systématique des sites mobiles, est prêt pour la 5G dès la mise à disposition des nouvelles fréquences.

A propos d'Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destination…). En décembre 2018, Free a lancé la Freebox Delta, un concentré d'innovations avec la technologie Fibre 10G, l'agrégation xDSL/4G, le son d'exception Devialet etc. Free est le 1er opérateur alternatif Fibre en France. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Le Groupe compte près de 20 millions d'abonnés en France (dont 6,4 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 3,3 millions d'abonnés au 31 mars 2019.