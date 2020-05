Chiffre d'affaires 1er trimestre : le groupe iliad maintient sa bonne dynamique de croissance et prépare la relance des activités impactées par la crise 0 12/05/2020 | 07:40 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 12 mai 2020 LE GROUPE ILIAD MAINTIENT SA BONNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE ET PRÉPARE LA RELANCE DES ACTIVITÉS IMPACTÉES PAR LA CRISE Les résultats du 1er trimestre 2020 confirment la dynamique de croissance et les très bonnes performances commerciales et réseaux enregistrées depuis plusieurs trimestres. Le Groupe iliad est ainsi, pour le 4ème trimestre consécutif, numéro 1 sur la Fibre en France. L'entrée en confinement début mars en Italie, puis en France, s'est naturellement traduite par un ralentissement des déploiements et de l'activité commerciale. Pleinement mobilisées pour assurer la continuité de service au cours des dernières semaines, les équipes se concentrent actuellement sur la relance post-confinement. La crise renforce la pertinence des choix stratégiques opérés par le Groupe, notamment l'investissement massif dans le déploiement des réseaux sur tous les territoires et le lancement d'une activité Entreprises pour contribuer à la digitalisation des TPE/PME françaises. La dynamique de croissance du Groupe s'est confirmée au 1er trimestre 2020 et se traduit, avant l'entrée en confinement, par une accélération des performances commerciales observées sur les derniers trimestres : le chiffre d'affaires continue de croître, avec une hausse de 4,2% pour la France et près de

7% pour l'ensemble du Groupe ;

et près de 7% pour l'ensemble du Groupe sur le Fixe, iliad enregistre sa meilleure performance depuis 4 ans sur la croissance du nombre d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit, avec 47 000 nouveaux abonnés . Sur la Fibre, le Groupe enregistre 215 000 recrutements nets , dont une majorité de nouveaux abonnés, et reste ainsi le 1 er recruteur pour le 4 ème trimestre consécutif ;

. Sur la Fibre, le Groupe enregistre , dont une majorité de nouveaux abonnés, et reste ainsi le 1 recruteur pour le 4 trimestre consécutif ; sur le Mobile, le Groupe poursuit son redressement commercial et comptabilise 100 000 recrutements nets sur nos offres 4G. La base d'abonnés enregistre, pour le 2 nd trimestre consécutif, un gain net d'abonnés (+13 000) ;

sur nos offres 4G. La base d'abonnés enregistre, pour le 2 trimestre consécutif, un gain net d'abonnés (+13 000) ; l'Italie continue de contribuer fortement à la croissance du Groupe. Malgré la crise, 525 000 nouveaux abonnés ont été recrutés sur le trimestre ;

ont été recrutés sur le trimestre ; enfin, le Groupe poursuit le déploiement de ses réseaux : au cours des trois premiers mois de l'année, près de 500 nouveaux sites mobiles ont été déployés et 1,5 million de nouvelles prises FTTH ont été déployées en France. En Italie, environ 900 sites mobiles ont été activés sur les quatre premiers mois de l'année. Le Groupe s'est mobilisé dès le début de l'épidémie sanitaire de Covid-19.iliad a modifié en profondeur son organisation et adapté la façon de travailler de ses 11.000 collaborateurs en un temps record, tout en renonçant à recourir au chômage partiel. De nouveaux outils de travail ont rapidement été déployés pour basculer les équipes en télétravail chaque fois que cela était possible. Pour les techniciens intervenant sur le terrain, les mesures sanitaires ont été renforcées et leur mission a été adaptée pour leur permettre d'assurer les interventions essentielles, tant sur le réseau pour la maintenance des équipements que chez nos abonnés. La forte mobilisation de toutes les équipes a permis au Groupe d'activer son Plan de Poursuite d'Activité sans difficulté et de répondre plus que jamais à sa mission : permettre à ses 26 millions d'abonnés en France et en Italie de continuer de communiquer, travailler et se divertir. Les équipes ont notamment procédé à d'importantes augmentations capacitaires du réseau, sur le terrain, pour absorber la hausse de trafic voix et data liée au confinement. La crise a impacté les activités commerciales et les déploiements d'infrastructures du Groupe. Au cours des 3 semaines d'activité en Italie et les 2 semaines en France concernées par les mesures de confinement sur ce 1er trimestre 2020, les recrutements de nouveaux abonnés ont été ralentis. En France, la baisse du churn permet néanmoins de neutraliser ce ralentissement. Le rythme des déploiements est, lui aussi, moins soutenu. Le fort ralentissement du traitement des démarches administratives (autorisations de voirie et permis de construire) va peser sur les déploiements du 2nd trimestre. Le Groupe s'est fixé trois objectifs à court terme : le déconfinement des collaborateurs dans des conditions de sécurité maximale, la relance des activités commerciales et la reprise d'un rythme soutenu des déploiements. En démontrant le rôle structurant de la couverture numérique des territoires, la crise est en effet venue conforter iliad dans ses choix stratégiques : déployer massivement la Fibre partout, réduire la fracture numérique en investissant dans les RIP et le New Deal Mobile, apporter des solutions de connectivité simples et ultra-compétitivesaux TPE/PME françaises. Le message de Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad : « Si toute crise joue un rôle de révélateur, celle-cia clairement démontré, pour notre Groupe, à la fois l'agilité de notre organisation et la solidité de nos fondamentaux. J'ai été impressionné par l'énergie et le sens de l'engagement de nos collaborateurs pour mener à bien notre mission d'opérateur Télécoms. La crise a renforcé cet incroyable esprit de solidarité qui est la marque de Free depuis toujours. iliad continuera à prendre toute sa part à l'effort collectif en investissant dans ses réseaux et en proposant des offres toujours plus performantes à ses abonnés, et demain aux entreprises. » 2/10 LES INITIATIVES DE SOLIDARITE MISES EN ŒUVRE PAR LE GROUPE ILIAD France Pour les personnels soignants et les établissements de santé

Priorisation des interventions pour les besoins de connectivité de ces établissements Traitement prioritaire des interventions à domicile pour les abonnés personnels soignants Don de 250.000 € à #ProtegeTonSoignant Mise en place de ressources et solutions cloud sécurisées pour les hôpitaux, les laboratoires et les établissements de santé Aide au financement d'initiatives personnelles de collaborateurs pour la production de visières de protection à destination des soignants

Pour nos collaborateurs

Absence de recours au chômage partiel Maintien de 100% de nos promesses d'embauche

Pour nos abonnés

Enrichissement de l'offre à 2€ avec augmentation de l'enveloppe internet (data x20) et du temps d'appel (x2) pour soutenir, notamment, les étudiants en situation de précarité Augmentation à 1 Mbit/s du débit 4G au-delà de l'enveloppe Internet pour les abonnés aux

Forfaits Free 100 Go et Série Free 50 Go/60 Go Mise au clair de 42 chaînes thématiques sur Freebox TV, notamment des chaînes Jeunesse

Pour nos partenaires TPE/PME

Règlement sans délai des factures en cours pour soulager la trésorerie pour un montant total de plus de 90 millions d'euros Création de Solid-19, un fonds d'investissement solidaire, doté d'une première tranche de 10 millions d'euros pour bénéficier de financements de long terme (5-7 ans)

Pour l'Education Nationale

Mise à disposition d'une solution de visioconference à destination des chefs d'établissement et des professeurs sur la base d'une solution open-source Jitsi

Pour les personnes âgées

Partenariat avec la Croix Rouge pour la mise en place de cellules d'écoutants à destination des personnes âgées

Pour tous

Soutien d'initiatives solidaires : participation au projet "visière solidaire" du département des Bouches-du-Rhône pour la production de visières imprimées en 3D, participation au projet Fask pour offrir un appui au développement économique d'acteurs dans la région de Marseille, co- fondateur de l'application "EpidemicProtect" Mise à disposition de solutions de visioconférence accessibles à tous (Jitsi)

Italie Pour nos abonnés

• Enrichissement de l'offre à 4,99€ avec augmentation de la data de 40Mo à 10Go 3/10 Pour nos collaborateurs

Maintien de 100% de nos promesses d'embauche

Pour nos partenaires TPE/PME

Règlement sans délai des factures en cours pour soulager la trésorerie pour un montant total de plus de 20 millions d'euros

PRINCIPAUX INDICATEURS OPERATIONNELS AU 31 MARS 2020 Indicateurs opérationnels : France 31/03/20 31/12/19 Var. sur 3 31/03/19 mois Nombre total d'abonnés mobiles 13 326k 13 313k +13k 13 391k - Dont Forfait Free 4G illimitée* 8 278k 8 177k +100k 7 858k - Dont Forfait Voix 5 048k 5 136k -87k 5 533k Consommation 4G moyenne (en Go/mois/abonné) ** 14,7 13,3 +1,4 Go 11,1 Nombre total d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 6 507k 6 460k +47k 6 411k - Dont Fibre 1 975k 1 760k +215k 1 133k Nombre total d'abonnés France 19 833k 19 773k +60k 19 802k Prises raccordables en Fibre 15 400k 13 900k +1 500k 13 900k T1 2020 T4 2019 T1 2019 Var. sur 12 mois ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) *** 32,0 32,6 32,5 -1,5% Hors offre livres numériques 32,0 31,6 31,6 1,3% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) *** 10,6 10,6 9,5 10,7% Hors offre livres numériques 10,6 10,3 9,4 12,8% Italie 31/03/20 31/12/19 Var. sur 3 31/03/19 mois Nombre total d'abonnés mobiles 5 806 k 5 281k +525k 3 309k 50/100 Go pour les non abonnés Freebox

La définition de la consommation 4G moyenne a changé : la période considérée est la moyenne sur le trimestre et non plus sur le dernier mois de la période considérée

voir définitions dans glossaire 4/10 CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER TRIMESTRE 2020 Le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 6,9% sur les trois premiers mois de l'année, tiré par (i) la poursuite de la bonne dynamique commerciale en Italie (150 millions de chiffre d'affaires sur 3 mois), la hausse du chiffre d'affaires services en France (+4,2%), deux facteurs absorbant la baisse des ventes d'équipements qui contrairement au 1 er trimestre 2019 n'ont pas bénéficié d'un nouveau lancement de produit (Freebox Delta). Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d'affaires du Groupe par nature de revenus au 31 mars 2020 et au 31 mars 2019 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre : En millions d'euros T1 2020 T1 2019 Variation (%) Chiffre d'affaires consolidé 1 382 1 293 6,9% Services 1 339 1 223 9,6% Equipements 45 73 -38,6% Eliminations -3 -3 Ns Chiffre d'affaires France 1 233 1 213 1,7% Services 1 190 1 142 4,2% • Fixe 663 654 1,3% Dont Jaguar Network 11 10 10,5% • Mobile 527 487 8,1% Facturé aux abonnés 422 384 9,8% Autres 105 103 1,6% Equipements (fixe et mobile) 45 73 -38,6% Eliminations France -1 -2 Ns Chiffre d'affaires Italie 150 81 85,7% Eliminations Groupe -1 -1 Ns France Dans un marché français qui reste très concurrentiel, au 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires enregistre un cinquième trimestre consécutif de croissance, en hausse de 1,7% à 1 233 millions d'euros. Le chiffre d'affaires service enregistre une progression plus prononcée, de 4,2% (5,8% en excluant l'impact de l'offre de livres numériques). Chiffre d'affaires services Fixe Le chiffre d'affaires services Fixe enregistre une hausse de 1,3% sur le trimestre à 663 millions d'euros. Les principales évolutions sur le trimestre ont été les suivantes : Bonne performance sur la Fibre avec 215 000 recrutements nets sur le trimestre. Le Groupe compte près de 2 millions d'abonnés à fin mars et 15,4 millions de prises 5/10 raccordables à fin mars. C'est désormais plus de 30% de la base d'abonnés Fixe du Groupe qui a accès à la Fibre Free ; Amélioration des recrutements nets positifs sur le Fixe, avec 47 000 nouveaux abonnés recrutés sur le trimestre (meilleure performance trimestrielle depuis 4 ans) .

Cet accroissement de la base d'abonnés Fixe est lié à :

o L'excellente performance sur la Fibre . Avec l'accélération des déploiements et la commercialisation des offres Fibre Free dans les zones de co-financement en ZMD (Zones Moyennement Denses) et sur les RIP (Réseaux d'Initiative Publique), la Fibre continue d'être un outil de conquête. Plus de la moitié de nos nouveaux abonnés Fibre Free sont issus de recrutement (et non de migration) ce qui conduit à voir nos ventes brutes progresser sur 12 mois ;

o L'amélioration du mix Fibre / xDSL favorise une réduction progressive du taux de churn .

Cet accroissement de la base d'abonnés Fixe est lié à : . Avec l'accélération des déploiements et la commercialisation des offres Fibre Free dans les zones de co-financement en ZMD (Zones Moyennement Denses) et sur les RIP (Réseaux d'Initiative Publique), la Fibre continue d'être un outil de conquête. Plus de la moitié de nos nouveaux abonnés Fibre Free sont issus de recrutement (et non de migration) ce qui conduit à voir nos ventes brutes progresser sur 12 mois ; L'amélioration du Fibre / xDSL favorise une réduction progressive du taux de L'ARPU est en baisse de 50 centimes par rapport au 1 er trimestre 2019, à 32 euros . Contrairement au 1 er trimeste 2019, l'ARPU ne bénéficie pas de l'effet positif de l'inclusion de l'offre de livres numériques. Hors impact des livres numériques, l'ARPU est en hausse de 1,3%. Le mix d'abonnés sur des offres à plus forte valeur ajoutée s'améliore, notamment en raison de la politique plus rationnelle de ventes privées, mais aussi grâce à la montée en puissance de la Fibre ;

trimestre 2019, à 32 euros B2B : la contribution de Jaguar Network au chiffre d'affaires Fixe du Groupe est de 11 millions d'euros pour les 3 premiers mois de l'année, en hausse de 10,5%. Chiffre d'affaires services Mobile Nous enregistrons une poursuite de la bonne dynamique de croissance du chiffre d'affaires services Mobile, en hausse de 8,1% sur le trimestre, à 527 millions d'euros. Cette dynamique est entraînée par la forte croissance du chiffre d'affaires facturé aux abonnés de près de 10% à 422 millions d'euros. Les principales évolutions sur le trimestre ont été les suivantes : 100 000 recrutements d'abonnés nets sur nos offres 4G, un rythme proche du dernier trimestre . Le Groupe poursuit l'amélioration de son mix d'abonnés et la base d'abonnés mobile totale enregistre pour le second trimestre consécutif une légère croissance nette de 13 000 abonnés. Les effets bénéfiques de l'arrêt des promotions très agressives et l'amélioration de la qualité du réseau mobile se matérialisent par une baisse du churn . Le Groupe compte désormais 13,33 millions d'abonnés mobiles en France ;

Forte progression du chiffre d'affaires facturé aux abonnés, en hausse de près de 10% à 422 millions d'euros (11,6% hors impact livres numériques) . La base d'abonnés sous promotions très agressives est désormais très faiblement représentée dans l'ensemble de la base. Cette baisse drastique du poids des promotions améliore mécaniquement l'ARPU, en hausse de 10,7% sur le trimestre à 10,6 euros. Cette très bonne performance est le fruit du succès des migrations du Forfait Voix vers le Forfait 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox), d'une plus grande conversion du Forfait Série Free au Forfait 4G illimitée après 12 mois et d'une amélioration du taux de churn ;

Le chiffre d'affaires Autres a temporairement arrêté de reculer, à +1,6% sur le trimestre à 105 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires, principalement composé des revenus d'interconnexions entre opérateurs sur les services de voix et de SMS, et peu contributeur en termes de marge, est, de manière structurelle, négativement impacté par la baisse du nombre de SMS au profit de la hausse des usages Internet mobiles mais il a bénéficié au 1 er trimestre d'une légère hausse du trafic voix consécutive au confinement de la population française ;

Importants déploiements en 700 MHz, avec plus de 2 100 nouveaux sites équipés au 1 er trimestre 2020 . Avec près de 14 200 sites 700 MHz déployés à fin mars, soit plus de 6/10 90% des sites 4G du Groupe, Free Mobile est l'opérateur ayant équipé le plus grand nombre de sites en 700 MHz. Le réseau mobile couvrait à fin mars plus de 97,9% de la population en 3G et 96,8% en 4G. Chiffre d'affaires Equipements Les ventes d'équipements sont en baisse de 39% sur le trimestre, à 45 millions d'euros, sous deux effets (i) les ventes de terminaux mobiles ont été impactées par les mesures de confinement ayant contribué à réduire le taux de churn du marché mobile (ii) une base de comparaison défavorable sur le chiffre d'affaires généré par la vente du Player de la Freebox Delta qui bénéficiait du lancement commercial au 1er trimestre 2019. Italie Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros en Italie au 1er trimestre, une forte hausse (+86% sur 12 mois) dans un contexte de marché toutefois difficile où la crise sanitaire et économique et les mesures de confinement prises en mars par les autorités italiennes ont en partie figé la dynamique commerciale du marché mobile. Les principales évolutions sur le trimestre ont été les suivantes : Solides recrutements nets en Italie sur le trimestre malgré des offres ciblées et très agressives de la part des concurrents et une réduction sensible du churn du marché depuis la fin février après la mise en place des premières mesures sanitaires. Avec 525 000 recrutements nets, le Groupe compte plus de 5,8 millions d'abonnés à fin mars . Ainsi, moins de 2 ans après le lancement, le Groupe a déjà conquis plus de 7% de part de marché ;

Parallèlement à ces recrutements, et grâce aux efforts de nos équipes et nos partenaires, le Groupe poursuit le déploiement de son réseau mobile, mais comme attendu à un rythme moins soutenu qu'avant la crise sanitaire. Ce sont ainsi environ 900 sites qui ont été ajoutés depuis le début d'année, pour atteindre plus de 2 900 sites actifs et 5 000 sites équipés à fin avril. Le déploiement de notre réseau a permis d'absorber une partie de l'accroissement du trafic faisant suite aux mesures de confinement;

Notre réseau de distribution physique a été globalement mis en veille durant le confinement, impactant de facto notre dynamique commerciale depuis le début mars mais notre forte présence en ligne a permis d'amortir une partie du ralentissement du marché. L'entame du déconfinement dans le pays début mai a néanmoins permis d'avoir l'ensemble de nos boutiques de nouveau opérationnelles et ouvertes au public mais un retour à la normale sera très progressif. OBJECTIFS DU GROUPE L'épidémie actuelle de coronavirus a pour conséquences, outre les aspects humains, le ralentissement de l'activité économique. Les impacts sociaux et financiers pour le Groupe iliad sont pour l'instant limités. Néanmoins, cette épidémie pourrait impacter le Groupe iliad et ses objectifs comme l'ensemble des entreprises évoluant dans le secteur des télécommunications (au travers notamment de la pénurie de certains composants électroniques et du ralentissement du déploiement de ses réseaux Fixe et Mobile…). France Fixe :

o Part de marché Haut Débit et Très Haut Débit de 25% à long terme ; o 2 millions d'abonnés Fibre en 2020 et 4,5 millions en 2024 ; 7/10 22 millions de prises raccordables au Fibre à fin 2022 et environ 30 millions à fin 2024.

Mobile :

Plus de 80% de la base d'abonnés sur le Forfait Free 4G illimitée 1 en 2024 ;

Plus de 25 000 sites en 2024 ; Part de marché mobile de 25% à long terme.

B2B:

Part de marché sur le marché des entreprises d'environ 4 à 5% en 2024 ;

Chiffre d'affaires de l'activité entreprises d'environ 400 à 500 millions d'euros en 2024.

Finance :

Marge d' EBITDAaL France (hors B2B et vente d'équipements) de plus de 40% en

2020 ;

Solde d' EBITDAaL -investissements France (hors activités B2B) de plus de 800 millions d'euros en 2020, et d'environ 1 milliard d'euros en 2021. Italie Environ 5 000 sites activés à fin 2020 ;

Basé sur cet objectif de nombre de sites activés, nous attendons des pertes d'EBITDAaL 2020 en réduction par rapport à 2019 ;

Avoir déployé 10 000 à 12 000 sites à fin 2024 ;

Atteindre un équilibre en termes d'EBITDAaL avec moins de 10% de part de marché ;

Générer 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en Italie sur le long terme. 1 50/100 Go pour les non abonnés Freebox 8/10 GLOSSAIRE Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe. ARPU Haut Débit et Très Haut Débit: inclut le chiffre d'affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d'affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d'une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre. ARPU Mobile facturé aux abonnés: inclut le chiffre d'affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d'abonnés Mobile sur la période. Chiffre d'affaires facturé à l'abonné : chiffre d'affaires forfait et hors forfait directement facturé à l'abonné. Chiffre d'affaires services : chiffre d'affaires hors ventes d'équipements. EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l'impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions. FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur. Nombre total d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d'abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d'Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée. Nombre total d'abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d'abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée. Nombre total d'abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d'abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois. Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l'opérateur d'immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d'achèvement. Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d'abonnés à la fin de deux périodes différentes. A propos d'iliad Créé en 1999, le Groupe iliad est devenu en 20 ans un acteur majeur des télécommunications en France et en Italie, avec 11 000 collaborateurs et 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Maison- mère de Free, inventeur du triple-play et de la Freebox, le Groupe est aujourd'hui un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui se distingue par ses offres simples et innovantes. Le Groupe iliad comptait, à fin mars 2020, près de 20 millions d'abonnés en France (6,5 millions d'abonnés Fixe et 13,3 millions d'abonnés Mobile). En Italie, où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad, le Groupe est devenu le 4ème opérateur mobile du pays et comptait fin mars 2020 plus de 5,8 millions d'abonnés. iliad est coté sur Euronext Paris (symbole ILD). 9/10 Pour en savoir plus : www.iliad.fr Pour nous suivre : Twitter @GroupeIliad LinkedIn Iliad / Free Place de cotation : Euronext Paris Lieu d'échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100 10/10 La Sté Iliad SA a publié ce contenu, le 12 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

