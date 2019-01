[Communiqué de presse Free] Free : 1 million d'abonnés Fibre !

Paris, le 22 janvier 2019

Free : 1 million d'abonnés Fibre !

Free franchit le cap du million d'abonnés Fibre et renforce sa place de 1er opérateur alternatif sur le FTTH en France.

2018 marque la réalisation d'un effort d'investissement important de Free dans la Fibre. Tout au long de l'année, Free a accéléré ses déploiements. Le Groupe dispose de 10 millions de prises raccordables, soit une augmentation de 50% de sa base raccordable sur l'année.

Free a intensifié sa présence en Fibre sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones les moins denses. Le Groupe a ainsi signé plusieurs accords avec des opérateurs de Réseaux d'Initiative Publique (RIP) représentant environ 6,5 millions de prises Fibre.

En un an, Free a quasiment doublé son parc d'abonnés Fibre en recrutant plus de 420 000 nouveaux abonnés FTTH en 2018.

Ce succès repose sur l'implication quotidienne d'une équipe de plus de 2 500 collaborateurs du Groupe dédiés au déploiement et des entreprises partenaires.

Selon le baromètre nPerf* réalisé sur l'année 2018, Free est l'opérateur qui obtient la meilleure performance globale sur la Fibre optique en 2018 et offre le meilleur débit descendant en Fibre. Avec la Freebox Delta, les abonnés Fibre bénéficient désormais du meilleur débit FTTH existant grâce à la technologie Fibre 10 G.

Le Groupe entend maintenir cette dynamique et confirme ses objectifs de recruter environ 500 000 abonnés Fibre par an et de disposer de 20 millions de prises raccordables au FTTH à fin 2022.

A propos de Free

Free, filiale du Groupe Iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d'abonnés mobiles au 30/09/2018). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad, et comptait plus de 2,23 millions d'abonnés au 30 septembre 2018.

Offre Freebox soumise à conditions, sous réserve d'éligibilité. Voir sur free.fr .

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisée par l'opérateur d'immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d'achèvement.

En Fibre, technologie 10G-EPON débits maximum théoriques 8 Gbit/s en réception et 400 Mbit/s en émission sous réserve d'équipements compatibles.

Free n°1 en termes de débit descendant Internet moyen sur la Fibre optique en France métropolitaine en 2018, selon le baromètre de la société indépendante nPerf publié le 10/01/2019, voir les études complètes et la méthodologie sur nPerf.com. Moyenne établie sur les 747 270 tests réalisés du 01/01/2018 au 31/12/2018 sur des réseaux fibrés (FTTH).

