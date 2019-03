[Communiqué de presse Iliad] 2018 : année de transformation - 2019 : nouveau cycle de croissance et d'innovation

Paris, le 19 mars 2019 à 7h30

2018 : ANNEE DE TRANSFORMATION

2019 : NOUVEAU CYCLE DE CROISSANCE ET D’INNOVATION

Hausse de 13% du résultat net France (1)

1 million d’abonnés Fibre

+ de 700 000 abonnés 4G recrutés en 2018

2,8 millions d’abonnés en Italie fin 2018

+ de 10 000 collaborateurs

2400 nouveaux sites. N°1 en nombre de sites mobiles déployés

2018 a permis au Groupe de mettre en place les fondations d’un nouveau cycle de croissance :

Iliad se transforme : au cours de l’année 2018, Iliad a entrepris de profondes transformations avec la nomination d’une nouvelle équipe de direction, élargie et complémentaire, et l’adaptation de sa stratégie commerciale. Cette nouvelle stratégie vise à répondre à l’évolution des besoins de nos abonnés avec des offres davantage différenciées, une stratégie de montée en gamme progressive dans un marché mature, ainsi qu’une nouvelle politique commerciale basée sur (i) une intensité promotionnelle moins agressive et mieux ciblée, (ii) une distribution élargie, et (iii) la mise en place d’une politique de fidélisation ;



: Iliad a lancé la Freebox Delta, unique en termes de connectivité (Wi-Fi surpuissant, technologie Fibre 10G, agrégation xDSL/4G) et de nouveaux services disponibles (Netflix, maison connectée, son d’exception Devialet, assistants vocaux, nouvelle interface TV, etc.), permettant ainsi une montée en gamme progressive de sa base d’abonnés. En moins de 2 mois, plus de 100 000 abonnés ont fait le choix de la Freebox Delta ; Iliad investit : le Groupe continue d’investir massivement dans ses réseaux pour renforcer sa couverture et ses performances. Sur la Fibre, Free a augmenté de plus de 50% son empreinte, et compte 10 millions de prises raccordables, rendant ainsi ses offres accessibles dans plus de 90 départements. La base d’abonnés FTTH a doublé depuis le 1er janvier 2018 et le cap du million d’abonné a été dépassé en janvier 2019, illustrant une forte accélération en 2018 et confirmant la position du Groupe comme 1er opérateur alternatif sur la Fibre. Dans le mobile, Free maintient un rythme de déploiement inédit avec près de 2 400 nouveaux sites. Il est ainsi l’opérateur ayant déployé le plus grand nombre de sites en 2018. Free compte près de 15 000 points hauts en février 2019, permettant à son réseau d’atteindre un taux de couverture de la population de plus de 96%. Free offre des débits descendants en 4G supérieurs de plus de 30% à ceux des deux autres opérateurs alternatifs1, grâce à un réseau optimisé et prêt pour la 5G, avec un raccordement quasi-systématique de ses sites en fibre optique.

Iliad s’internationalise : En 2018, Iliad a lancé le 4 ème opérateur de réseau mobile en Italie et connait un franc succès commercial avec plus de 2,8 millions d’abonnés recrutés en à peine 7 mois. Il s’agit du lancement commercial le plus réussi en Europe pour un nouvel entrant après celui de Free Mobile en 2012. Au cours de l’année 2018, Iliad Italia a démontré sa capacité à mettre en place un modèle commercial simple, transparent et innovant. Fort de ce succès, le Groupe poursuit le déploiement de son réseau mobile afin de basculer le plus rapidement possible sur un modèle à coûts fixes.



Iliad recrute : Pour accompagner son développement dans la fibre optique et dans ses nouveaux métiers, plus de 350 créations nettes d’emplois ont été réalisées en 2018. A fin décembre, Iliad compte ainsi plus de 10 000 collaborateurs dont environ 3 000 dédiés à la fibre optique. Parallèlement, le Groupe a recruté une centaine d’ingénieurs dédiés au Cloud et à l’Intelligence Artificielle. En 2019, le Groupe poursuivra sa politique volontariste d’embauche et un plan d’actionnariat salarié sera mis en place dans le courant du premier semestre.

2019 ouvre un nouveau cycle de croissance et d’innovation avec (i) une nouvelle accélération sur la Fibre, (ii) une poursuite de la montée en puissance sur la 4G avec notamment une augmentation du nombre d’abonnés 4G, (iii) un développement sur le marché des entreprises en France et (iv) la forte croissance des activités en Italie.

Iliad détaillera les principaux axes de sa stratégie de croissance et d’innovation pour les prochaines années mi-avril.

ELEMENTS CLES DE L’ANNEE 2018

Groupe

Chiffre d’affaires Groupe en hausse de 0,6%, à 4,9 milliards d’euros. La croissance atteint 1,6% en excluant les ventes de terminaux ;

; Lancement réussi d’Iliad Italia et bonne résilience économique de l’activité en France grâce à la performance du Mobile ;

; Maintien d’une structure financière solide, avec un ratio d’endettement de 2,3x l’Ebitda et des liquidités importantes.

France

Eléments opérationnels 2018 :

Succès de la stratégie de différenciation mise en place par le Groupe sur le Fixe et le Mobile : Quasi-doublement du nombre d’abonnés FTTH à 983 000 abonnés à fin 2018 ; 722 000 recrutements nets sur le Forfait Free 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox), soit 7,8 millions d’abonnés à fin décembre ;

Performance commerciale toutefois affectée par un contexte concurrentiel exacerbé en 2018 : Recul de la base d’abonnés à 2 euros/mois (0 euro/mois pour les abonnés Freebox) sur le mobile et de la base d’abonnés fixe liée aux abonnés en fin de promotion ;

Acteur majeur de la transition numérique, le Groupe a fortement accéléré ses déploiements Fixe et Mobile, lui permettant d’être l’opérateur alternatif de référence sur les réseaux de dernière génération : Augmentation de l’empreinte FTTH de plus de 50% sur l’année à près de 10 millions de prises raccordables, les offres Fibre du Groupe sont désormais disponibles dans plus de 90 départements ; Meilleur débit moyen en Fibre sur l’année 2 avec un débit moyen descendant de 453 Mb/s ; Le Groupe maintient un rythme de déploiement Mobile inédit avec près de 2 400 nouveaux sites mis en service en 2018. Free franchit le cap des 15 000 points hauts en février 2019, permettant d’atteindre un taux de couverture de la population de plus de 96% ; Meilleur opérateur alternatif en débit moyen descendant en 4G 3 , à 45 Mb/s, soit plus de 30% supérieur à celui des deux autres opérateurs alternatifs. Des résultats démontrés par la consommation mensuelle moyenne des abonnés 4G du Groupe, à 10,9 Go, parmi les plus élevées en Europe ;

sur les réseaux de dernière génération :

Eléments financiers 2018 :

Bonne résilience de la performance économique malgré un contexte concurrentiel difficile ayant entrainé un recul de la base d’abonnés : chiffre d’affaires hors ventes de terminaux en léger recul de -1,1% ; Chiffre d’affaires Fixe en recul de 3% dans un contexte de marché très promotionnel , en raison d’une compétition intense, de la hausse de la TVA, et des promotions ; Hausse de 4% du chiffre d’affaires Mobile facturé aux abonnés , reflétant l’amélioration du mix d’abonnés, malgré une baisse de la base totale d’abonnés ;

ayant entrainé un recul de la base d’abonnés : chiffre d’affaires hors ventes de terminaux en léger recul de -1,1% ; Un point bas atteint en France au 4 ème trimestre 2018 , les évolutions commerciales initiées en 2018 devraient permettre un retour à la croissance du chiffre d’affaires sur l’activité Fixe en 2019 et une ré-accélération de la croissance du chiffre d’affaires facturé aux abonnés sur l’activité Mobile ;

, les évolutions commerciales initiées en 2018 devraient permettre un retour à la croissance du chiffre d’affaires sur l’activité Fixe en 2019 et une ré-accélération de la croissance du chiffre d’affaires facturé aux abonnés sur l’activité Mobile ; Ebitda en hausse à plus de 1,8 milliard d’euros, soit une marge de 37,9%, démontrant l’efficacité de la politique d’investissement du Groupe dans ses réseaux , et ce malgré une dégradation de la rentabilité de l’activité Fixe sur l’année ;

, et ce malgré une dégradation de la rentabilité de l’activité Fixe sur l’année ; Résultat net France en hausse de 13% à 476 millions d’euros à périmètre constant, excluant la quote-part de résultat liée à la participation dans eir ;

à périmètre constant, excluant la quote-part de résultat liée à la participation dans eir ; Investissements ambitieux à 1,55 milliard d’euros, soutenant l’extension rapide du réseau FTTH, l’allumage de nouveaux sites mobiles et le lancement des nouvelles Freebox.

Italie

Formidable succès commercial avec 2,8 millions d’abonnés recrutés en 7 mois , et créant une marque incontournable ;

, et créant une marque incontournable ; Un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros ;

; Pertes opérationnelles à hauteur de 52 millions d’euros ;

à hauteur de 52 millions d’euros ; Investissements à hauteur de 261 millions d’euros dans le réseau et la mise en place du contrat de MOCN, et paiements de 342 millions d’euros pour l’acquisition de fréquences.

OBJECTIFS DU GROUPE

Dans la perspective de poursuivre sa politique de croissance rentable, le Groupe s’est fixé les objectifs suivants :

France

Fixe : Part de marché Haut Débit et Très Haut Débit de 25% à long terme ; Hausse de la base d’abonnés FTTH de plus de 500 000 abonnés par an ; Atteindre 20 millions de prises raccordables au FTTH à fin 2022.



Mobile : Déploiement d’environ 2 000 nouveaux sites en 2019 ; Part de marché mobile de 25% à long terme.



Finance : Retour à la croissance du chiffre d’affaires France en 2019 ; Accélération de la croissance de l’Ebitda en France en 2019 ; Atteinte d’une marge d’Ebitda France (hors B2B et vente d’équipements) de plus de 40% en 2020 ; Niveau d’investissements 2019 en France (hors fréquences) en ligne avec le niveau d’investissements de 2018 ; Atteinte d’un solde d’Ebitda-investissements France (hors activités B2B) de plus de 800 millions d’euros en 2020, et d’environ 1 milliard d’euros en 2021.



Italie

Atteindre 3 500 sites équipés à fin 2019 ;

Une contribution négative à l’Ebitda du Groupe en 2019 supérieure à celle enregistrée en 2018, parallèlement à l’accélération de la croissance de l’activité et du déploiement du réseau mobile ;

Atteindre un équilibre en termes d’Ebitda avec moins de 10% de part de marché.

PRINCIPAUX INDICATEURS

Principaux indicateurs opérationnels

(a) France 31-déc-18 31-déc-17 Nombre total d’abonnés mobiles 13 441k 13 695k - Dont Forfait Free 4G illimitée* 7 783k 7 060k - Dont Forfait Voix 5 658k 6 635k Consommation 4G moyenne (en Go/mois/abonné) 10,9 Go 8,4 Go Nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 6 427k 6 520k - Dont FTTH 983k 556k Nombre total d’abonnés France 19 868k 20 215k ARPU Haut Débit et Très Haut Débit** (en €) 31,8 33,9 Prises raccordables en FTTH 9,6m 6,2m Italie 31-déc-18 31-déc-17 Nombre total d’abonnés mobiles 2 837k -

* 50/100 Go pour les non abonnés Freebox

** 31,3 euros en intégrant les retraitements liés à la nouvelle norme comptable IFRS 15

Principaux indicateurs financiers

En millions d’euros 31-déc-18 31-déc-17 Variation (%) Chiffre d’affaires France 4 768 4 860 -1,9 % - Fixe 2 638 2 726 -3,2 % - Mobile 2 139 2 143 -0,2 % - Eliminations -9 -9 - Chiffre d’affaires Italie 125 - - Eliminations -2 - - Chiffre d’affaires consolidé 4 891 4 860 0,6 % Chiffre d’affaires France hors ventes de terminaux 4 566 4 615 -1,1 % Chiffre d’affaires Groupe hors ventes de terminaux 4 689 4 615 1,6 % Ebitda France 1 807 1 777 1,7 % Ebitda Italie -52 - - Ebitda consolidé 1 755 1 777 -1,2 % Résultat opérationnel courant 690 862 -20,0 % Résultat net4 330 405 -18,5 % Ratio d’endettement 2,3x 1,4x +0,9x

Détail du chiffre d’affaires France

En millions d’euros 31-déc-18 31-déc-17 Variation (%) Fixe 2 638 2 726 -3,2 % Mobile 2 139 2 143 -0,2 % Facturé aux abonnés 1 498 1 441 4,0 % Terminaux 202 245 -17,6 % Autre 438 457 -4,2 % Mobile hors ventes de terminaux 1 937 1 898 +2,1 % Eliminations -9 -9 - Chiffre d’affaires France 4 768 4 860 -1,9 % Chiffres d’affaires France hors ventes de terminaux 4 566 4 615 -1,1 %

Détail du chiffre d’affaires Groupe pour le 4ème trimestre 2018

En millions d’euros T4 2018 T4 2017 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 1 251 1 245 0,5 % Chiffre d’affaires France hors ventes de terminaux 1 131 1 167 -3,1 % Chiffre d’affaires Groupe hors ventes de terminaux 1 199 1 167 2,7 % Chiffre d’affaires France 1 183 1 245 -5,0 % - Fixe 650 681 -4,6 % - Mobile 534 566 -5,7 % Facturé aux abonnés 375 371 1,1 % Terminaux 52 78 -33,3 % Autres 107 117 -8,5 % - Mobile hors ventes de terminaux 482 488 -1,2 % - Eliminations -2 -2 - Chiffre d’affaires Italie 70 - - Eliminations -1 - -

Pour une information plus détaillée sur les comptes et l’activité du Groupe en 2018, le rapport de gestion, la présentation des résultats ainsi que les comptes consolidés sont disponibles sur le site Internet d’Iliad au lien suivant :

http://www.iliad.fr/fr/amf/2019

Le Conseil d’Administration d’Iliad SA s’est réuni le 18 mars 2019 et a examiné les comptes du Groupe. Les commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes et les rapports d'audit relatifs à leur certification sont en cours d'émission.

Le Conseil d’Administration soumettra à l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2019 une proposition de distribution de dividendes à hauteur de 0,90 € par action existante. Il sera détaché de l’action le 24 juin 2019 et mis en paiement à compter du 26 juin 2019 sur les positions arrêtées le 25 juin 2019 au soir.

AUTRES INFORMATIONS

Dans une logique industrielle d’accélération des déploiements et de maximisation de la création de valeur, le Groupe a entamé un processus de revue de ses actifs mobiles et étudie actuellement la possibilité de mettre en œuvre un partenariat industriel avec un fonds d’investissement concernant l’infrastructure passive de son réseau mobile, portant sur environ 5 700 sites mobiles.

GLOSSAIRE

Les définitions des principaux termes utilisés par Iliad sont présentées ci-dessous :

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (Revenu Moyen par Abonné Haut Débit et Très Haut Débit) : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de mise en service et de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Ebitda : résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations et des avantages de personnel (correspondant aux charges de rémunérations non monétaires liées aux salariés).

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’Ebitda.

A propos d’Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au 31/12/2018). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 2,8 millions d’abonnés au 31 décembre 2018.

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100





