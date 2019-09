[Communiqué de presse Iliad ] Résultats 1er semestre 2019 : Retour à la croissance 0 03/09/2019 | 07:31 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUE DE PRESSE RESULTATS S1 2019 Paris, le 3 septembre 2019 RETOUR DE LA CROISSANCE Retour à la croissance grâce aux 1 ers effets du plan de transformation initié durant l'été 2018 : chiffre d'affaires Groupe en hausse de 8,4% et chiffre d'affaires France en hausse de 1 ,5% sur le semestre.

Fibre : Free est le 1 er opérateur en termes de recrutements nets sur le 2 ème trimestre avec 172 000 nouveaux abonnés sur la Fibre.

Mobile : forte amélioration de la performance avec une hausse de 7% du chiffre d’affaires facturé aux abonnés sur le semestre.

Italie : le Groupe franchit le seuil des 4 millions d’abonnés en seulement 14 mois et accélère son rythme de recrutement. Le plan de transformation initié par le Groupe au second semestre 2018 porte ses fruits et permet à iliad d’entrer dans un nouveau cycle de croissance : Rebond de l’activité commerciale avec une forte amélioration du mix d’abonnés

Résultats S1 2019 : Hausse des recrutements bruts d’abonnés hors offres très promotionnelles sur le fixe et le mobile

Fin de la dépendance aux offres très promotionnelles

Amélioration du mix d’abonnés en faveur de la Fibre et du Forfait Free 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox)

Point d’inflexion atteint sur le churn et sur l’ARPU

Ces résultats sont le fruit de la nouvelle approche commerciale du Groupe qui repose sur : le lancement de produits innovants avec la Freebox Delta et la Freebox One ;

le développement de technologies innovantes comme avec la Fibre 10G ;

le renforcement de ses canaux de distribution ;

la mise en place d’une nouvelle politique de fidélisation ;

la commercialisation de nouvelles offres et une politique promotionnelle mieux adaptée.

Les pertes d’abonnés se sont concentrées sur les forfaits à faible ARPU (forfait voix 2€ et forfaits fixes sous promotion agressive).



Fibre : Free est numéro 1 sur la Fibre au le 2ème trimestre

Résultats S1 2019 : Plus de 320 000 abonnés recrutés sur le semestre dont 172 000 sur le seul 2 ème trimestre, Free est le 1 er recruteur net sur la Fibre sur le 2 ème trimestre. Le Groupe dépassera son objectif de 500 000 nouveaux abonnés sur l’année.

Deux millions de nouvelles prises raccordables sur le semestre et une présence commerciale dans tous les départements métropolitains. Le groupe dispose désormais du 1 er réseau FTTH parmi les opérateurs alternatifs avec 11,5 millions de prises raccordables.

La Fibre devient un outil de conquête commerciale et permet une réduction du churn : 50% des abonnés Fibre recrutés sur le semestre sont de nouveaux abonnés.

L’augmentation du rythme de commercialisation des offres FTTH du Groupe s’appuie sur : la refonte réussie des processus de déploiement et de raccordement abonnés ;

l’accélération des déploiements sur l’intégralité du territoire ;

le renforcement des moyens dédiés à la Fibre avec près de 3 000 collaborateurs et un réseau de sous-traitants de plusieurs milliers d’intervenants ;

l’ouverture commerciale soutenue sur les réseaux d’initiative publique et une politique commerciale mieux ciblée localement.

Forte amélioration de la performance sur le mobile Résultats S1 2019 : Croissance du chiffre d’affaires facturé aux abonnés de 7% sur le semestre (près de 9% sur le seul 2 ème trimestre)

Poursuite de la montée en gamme des abonnés avec 145 000 recrutements nets sur le forfait Free 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox)

Augmentation des performances réseau avec plus de 3 000 nouveaux sites équipés en 700MHz au cours du semestre Free poursuit le déploiement d’un réseau offrant les meilleures qualités de service à un rythme soutenu. Le Groupe poursuit l’ouverture massive de sites en 4G+ permettant à ses abonnés de bénéficier d’une meilleure qualité de réseau en 4G. Le Groupe confirme son objectif de 10 000 sites ouverts en 700MHz en fin d’année.

Renforcement de la capacité d’investissement du Groupe et optimisation du modèle de déploiement des infrastructures passives Dans l’objectif de renforcer la capacité d’investissement du Groupe, d’accélérer le déploiement de ses infrastructures et de conforter la solidité de son bilan financier, le Groupe a conclu deux partenariats industriels stratégiques concernant ses infrastructures passives.

Sur le mobile, Iliad est en négociations exclusives avec Cellnex pour l’accélération des réseaux 4G et 5G. En France, il est prévu la cession de 70% de la société gérant les infrastructures passives de télécommunications mobiles du groupe comprenant 5 700 sites, et, en Italie, la vente de 100% de la société gérant les infrastructures passives de télécommunications mobiles et comprenant environ 2 200 sites. Le montant initial à recevoir pour cette transaction s’élèverait à 2 milliards d’euros.



Sur la Fibre, Iliad a décidé, le 2 septembre 2019, d’entrer en négociations exclusives avec InfraVia (fonds d’infrastructures français) pour la mise en place d’un partenariat visant à accélérer le déploiement de la fibre optique (FTTH) en zone de moyenne et faible densité en France (soit environ 26 millions de lignes) via une société dédiée. A cet effet, Iliad a créé une société dédiée à la gestion active des lignes fibres, qui assurera notamment l’acquisition et l’exploitation des tranches de co-financements FTTH du Groupe dans les zones concernées. Free transfèrerait à cette société les contrats de co-financement existants et environ un million de prises déjà déployées et cofinancées. Le groupe cèderait 51% de cette société à InfraVia sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 600 millions d’euros.



Ces transactions sont soumises aux conditions usuelles pour ce type d’opérations en France. La clôture de ces transactions devrait avoir lieu au 4ème trimestre 2019, une fois les approbations réglementaires obtenues. Succès de la première offre d’actionnariat salariés et poursuite de la mise en place d’une nouvelle organisation interne Le Groupe Iliad a lancé sa première opération d’actionnariat salarié en mars. Près de 3 000 salariés français et italiens y ont souscrit, représentant 283 396 actions, soit 0,5% du capital.



Iliad poursuit la mise en place sa nouvelle organisation interne en favorisant l’association des salariés au projet de l’entreprise et leur évolution au sein du Groupe. Au cours du semestre, cela s’est traduit par la signature d’un accord de mobilité Groupe et la poursuite de la mise en œuvre de 20 chantiers RH. Enfin, le Groupe prépare son entrée sur le marché B2B pour 2020. L’ Italie confirme son rôle de relais de croissance du groupe Le Groupe accentue son rythme de recrutement. Avec près d’un million d’abonnés recrutés sur le semestre, le Groupe franchit le seuil des 4 millions d’abonnés après seulement 14 mois d’activité ;



Avec près d’un million d’abonnés recrutés sur le semestre, le Groupe franchit le seuil des 4 millions d’abonnés après seulement 14 mois d’activité ; Le Groupe poursuit le déploiement rapide du réseau mobile : 900 nouveaux sites ont été équipés pendant le semestre. Le Groupe confirme son objectif de 3 500 sites équipés à fin 2019. Une performance économique au rendez-vous et une situation financière solide LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS SUR LE 1ER SEMESTRE 2019 ONT ÉTÉ LES SUIVANTS : En millions d’euros S1 2019 S1 2018 Variation (%) Chiffre d’affaires France 2 432 2 395 1,5% - Service Fixe 1 312 1 332 -1,5% - Service Mobile 997 962 3,7% Dont facturé aux abonnés 789 738 7,0% - Equipements 126 106 19,0% - Eliminations France -3 -5 -40,0% Chiffre d’affaires Italie 177 9 - Eliminations Groupe -2 - - Chiffre d’affaires consolidé 2 607 2 404 8,4% Chiffre d’affaires services France 2 309 2 294 0,7% Chiffre d’affaires services Groupe 2 486 2 303 7,9% EBITDAaL France 910 894 1,8% EBITDAaL Italie -108 -28 - EBITDAaL consolidé 802 866 -7,4% Résultat opérationnel courant 243 406 -40,1% Résultat net récurrent 91 232 -60,8% Ratio d’endettement 2,8x 1,8x 1,0x Groupe Hausse de 8,4% du chiffre d’affaires Groupe, à 2,6 milliards d’euros. La croissance du chiffre d’affaires services Groupe atteint 7,9% ;





; Retour à la croissance du chiffre d’affaires services France (0,7%), grâce à la bonne performance du Mobile (chiffre d’affaires facturé aux abonnés en hausse de 7%) ;





(chiffre d’affaires facturé aux abonnés en hausse de 7%) ; Chiffre d’affaires en Italie de 177 millions d’euros sur le semestre ;





; EBITDAaL France en hausse de 1,8% à 910 millions d’euros, compensé par les pertes opérationnelles en Italie. Ainsi l’EBITDAaL Groupe est en baisse de 7,4% à 802 millions d’euros. France Eléments opérationnels du 1er semestre 2019 : Le plan de transformation initié par le Groupe en 2018 porte ses fruits :



Semestre record sur la Fibre : 322 000 nouveaux abonnés sur les offres Fibre du Groupe, 1 er recruteur sur le 2 ème trimestre avec 172 000 recrutements nets. La base d’abonnés Fibre s’établit à 1,3 million d’abonnés à fin juin, soit une hausse d’un tiers en 6 mois ;



145 000 recrutements nets sur le Forfait Free 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox), soit 7,9 millions d’abonnés à fin juin – L’ARPU facturé aux abonnés est en hausse de 12% en un an, à 10,1 euros , démontrant le succès de la montée en gamme progressive de la base d’abonnés. La perte de 127 000 abonnés sur la période est concentrée sur les offres à moindre valeur ajoutée ;

Une forte accélération sur les déploiements Très Haut Débit fixe et mobile engagée il y a un an , en ligne avec la volonté du Groupe de devenir l’opérateur alternatif de référence sur les réseaux de dernière génération : Fixe : 1 er réseau Fibre parmi les 3 opérateurs alternatifs, avec 11,5 millions de prises raccordables ; Intensification de la commercialisation des offres Fibre du Groupe dans les zones moins denses , avec une accélération des ouvertures commerciales sur les Réseaux d’Initiative Publique. Les offres Fibre du Groupe sont désormais disponibles dans tous les départements métropolitains ; Meilleur débit en Fibre avec un débit moyen descendant supérieur à 457 Mb/s, selon nPerf. En outre, le Groupe est le seul opérateur à proposer la technologie Fibre 10G et a été le premier à généraliser et à garantir un débit moyen montant de 600 Mb/s à ses abonnés ; La base d’abonnés fixes totale enregistre un recul 31 000 abonnés sur le 1 er semestre 2019. Elle a notamment été négativement impactée au cours du 2 ème trimestre par la communication massive et critiquable des chaines NextRadioTV.



Mobile : Intensification et généralisation des déploiements en 700MHz, permettant de bénéficier d’une meilleure qualité 4G : plus de 3 000 sites nouvellement équipés en fréquences 700MHz sur les 6 premiers mois de l’année. En parallèle, Free poursuit un rythme de déploiement important et compte 15 400 sites mobiles à fin juin 2019. Le réseau mobile du Groupe couvre désormais près de 97% de la population (en 3G) ; Meilleur débit en 4G parmi les 3 opérateurs alternatifs , avec un débit moyen descendant de 45 Mb/s, selon nPerf. Des résultats appuyés par la consommation mensuelle moyenne des abonnés 4G du Groupe, à 11,9 Go ;

, en ligne avec la volonté du Groupe de devenir l’opérateur alternatif de référence sur les réseaux de dernière génération : Eléments financiers du 1er semestre 2019 : Rebond du chiffre d’affaires en France (+1,5% sur le semestre) , confirmant les premiers résultats positifs du plan de transformation engagé par le Groupe ; Hausse du chiffre d’affaires services de 0,7% sur le semestre , portée par une croissance de 1,8% sur le 2 ème trimestre ;



Amélioration de la tendance sur le chiffre d’affaires services Fixe (-1,5% sur le semestre) , grâce au nouveau dispositif commercial et la fin de la dépendance aux offres très promotionnelles ;



Excellente performance du Mobile, avec une hausse de 7% du chiffre d’affaires facturé aux abonnés sur le semestre , reflétant l’amélioration du mix d’abonnés et la fin de la dépendance aux offres très promotionnelles ;



Ventes d’équipements en hausse de 19% à 126 millions d’euros , en raison de 2 effets contraires : forte baisse des ventes de terminaux mobiles compensée par les ventes du Player Delta ;





, confirmant les premiers résultats positifs du plan de transformation engagé par le Groupe ; EBITDAaL France en hausse de 16 millions d’euros sur le semestre. Les effets positifs de l’amélioration du mix d’abonnés mobile, de la hausse du nombre d’abonnés Fibre et des gains d’itinérance, sont partiellement compensés par une concurrence intense ayant entrainé une contraction des bases d’abonnés fixe et mobile, ainsi que par la hausse des charges liées au déploiement de nos réseaux Fibre et mobile ;





Les effets positifs de l’amélioration du mix d’abonnés mobile, de la hausse du nombre d’abonnés Fibre et des gains d’itinérance, sont partiellement compensés par une concurrence intense ayant entrainé une contraction des bases d’abonnés fixe et mobile, ainsi que par la hausse des charges liées au déploiement de nos réseaux Fibre et mobile ; Investissements France hors fréquences de 779 millions d’euros, soutenant l’expansion des réseaux Fibre et mobile du Groupe, les raccordements d’abonnés en Fibre, la hausse des investissements relatifs au lancement des nouvelles Freebox, ainsi que l’allumage massif des fréquences 700 MHz.



Italie Très bonne dynamique de recrutements en Italie avec près d’un million d’abonnés recrutés sur le semestre. Dans un contexte très concurrentiel, Iliad Italia accélère son rythme de recrutement au 2 ème trimestre, avec plus de 500 000 recrutements nets. En créant une marque incontournable, Iliad Italia a réussi le meilleur lancement en Europe pour un nouvel entrant après celui de Free Mobile en 2012 ;





En créant une marque incontournable, Iliad Italia a réussi le meilleur lancement en Europe pour un nouvel entrant après celui de Free Mobile en 2012 ; Le cap des 4 millions d’abonnés a été franchi cet été ;





Un chiffre d’affaires de 177 millions d’euros au 1 er semestre 2019 ;





au 1 semestre 2019 ; Une perte d’EBITDAaL de 108 millions d’euros en Italie , reflétant principalement (i) les charges d’itinérance liée à une hausse de la base d’abonnés, entrainant une hausse de la quantité de données mobiles consommées, et (ii) les charges de réseau liées aux 2 400 sites déployés par le Groupe, dont la majeure partie du coût est portée sans en tirer le bénéfice de la couverture ;





, reflétant principalement (i) les charges d’itinérance liée à une hausse de la base d’abonnés, entrainant une hausse de la quantité de données mobiles consommées, et (ii) les charges de réseau liées aux 2 400 sites déployés par le Groupe, dont la majeure partie du coût est portée sans en tirer le bénéfice de la couverture ; Investissements Italie hors fréquences de 161 millions d’euros, reflet de l’expansion du réseau mobile du Groupe en Italie. Ainsi, le Groupe compte 2 400 sites équipés à fin juin 2019, soit 900 nouveaux sites sur le semestre. Par ailleurs, il en a activé plus de 400 dans le même temps. Le Groupe a dépensé 61 millions d’euros au titre des paiements relatifs à l’acquisition de fréquences au 1er semestre 2019.

PRINCIPAUX INDICATEURS OPERATIONNELS France S1 2019 S1 2018 Variation sur le trimestre Nombre total d’abonnés mobiles 13 314k 13 625k -77k - Dont Forfait Free 4G illimitée* 7 928k 7 550k +70k - Dont Forfait Voix 5 386k 6 075k -147k Consommation 4G moyenne (en Go/mois/abonné) 11,9 Go 9,6 Go +0,3 Go Nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 6 396k 6 473k -15k - Dont Fibre 1 305k 734k +172k Nombre total d’abonnés France 19 710k 20 098k -92k ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) 32,5 32,8 - ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) 10,1 9,0 +0,6€ Prises raccordables en Fibre 11,5m 7,9m +1m Italie S1 2019 S1 2018 Variation sur le T2 2019 Nombre total d’abonnés mobiles 3 841k 635k +532k * 50/100 Go pour les non abonnés Freebox

OBJECTIFS DU GROUPE France Fixe :



Part de marché Haut Débit et Très Haut Débit de 25% à long terme ; Hausse de la base d’abonnés Fibre de plus de 500 000 abonnés par an, 2 millions d’abonnés en 2020 et 4,5 millions en 2024 ; 22 millions de prises raccordables au Fibre à fin 2022 et environ 30 millions à fin 2024.





Mobile :



Déploiement d’environ 2 000 nouveaux sites en 2019 ; Plus de 80% de la base d’abonnés sur le Forfait Free 4G illimitée 2 en 2024 ; Plus de 25 000 sites en 2024 ; Part de marché mobile de 25% à long terme.





Entreprises :



Part de marché sur le marché des entreprises d’environ 4 à 5% en 2024 ; Chiffre d’affaires de l’activité entreprises d’environ 400 à 500 millions d’euros en 2024.





Finance :



Retour à la croissance du chiffre d’affaires France en 2019 ; Accélération de la croissance de l’EBITDAaL en France en 2019, particulièrement sur le second semestre 2019 ; Atteinte d’une marge d’EBITDAaL France (hors B2B et vente d’équipements) de plus de 40% en 2020 ; Niveau d’investissements 2019 en France (hors fréquences) en ligne avec le niveau d’investissements de 2018 ; Atteinte d’un solde d’EBITDAaL-investissements France (hors activités B2B) de plus de 800 millions d’euros en 2020, et d’environ 1 milliard d’euros en 2021.

Italie 3 500 sites équipés à fin 2019 ;





Une contribution négative à l’EBITDAaL du Groupe en 2019 supérieure à celle enregistrée en 2018, parallèlement à l’accélération de la croissance de l’activité et du déploiement du réseau mobile ;





Avoir déployé 10 000 à 12 000 sites à fin 2024 ;





Atteindre un équilibre en termes d’EBITDAaL avec moins de 10% de part de marché ;





Générer 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en Italie sur le long terme.

GLOSSAIRE Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe. ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (Revenu Moyen par Abonné Haut Débit et Très Haut Débit) : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de mise en service et de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur la période. Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné. Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements. EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions. FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur. Nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée. Nombre total d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée. Nombre total d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois. Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat. Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement. Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes. Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL. Résultat net récurrent : correspond au résultat net hors impact des éléments non récurrents tels que les frais de restructuration et d’acquisition liés à l’opération et les charges exceptionnelles d’impôts, y compris pour la quote-part de ces éléments figurant en résultat des sociétés mises en équivalence.

A propos d’Iliad Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,3 millions d’abonnés mobiles au 30/06/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 3,8 millions d’abonnés au 30 juin 2019. Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre de Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100



Tous les documents financiers (communiqué, rapport des gestion, comptes consolidés, présentation) sont disponibles en PDF sur le site www.iliad.fr

2 50/100 Go pour les non abonnés Freebox



