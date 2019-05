Forfait Free : le seul Forfait mobile incluant la data en roaming depuis la Chine

Offre disponible en République populaire de Chine (hors Hong Kong et Macao)

Offre Free Mobile soumise à conditions, valable en France métropolitaine selon couverture réseau et avec mobile compatible, réservée aux abonnés résidant ou justifiant d'un lien stable avec la France métropolitaine. SIM : 10€. Tarif abonnés Freebox jusqu'à 4 Forfaits Free.

Au-delà des 25Go/mois en 3G : 9,70€/Mo depuis la Chine. Depuis les autres destinations, voir liste des destinations et tarif dans la brochure tarifaire.

Communications depuis l'étranger sous réserve d'une utilisation raisonnable, dans la limite des zones couvertes par le réseau des opérateurs partenaires de roaming et avec mobile compatible. Voir conditions sur mobile.free.fr.

Kit mains libres recommandé . Roaming = itinérance internationale.

A propos de Free

Free, filiale du Groupe Iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l'année le roaming depuis plus de 35 pays : appels, SMS & MMS illimités depuis Europe, DOM, Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël (vers la même destination) et 25Go/mois d'Internet mobile en 3G depuis tous ces pays + Mexique, Suisse, Turquie, Algérie, Thaïlande, Russie, Brésil, Jersey, Guernesey, Ile de Man, Ukraine, Inde, Malaisie, Tunisie, Argentine, Bangladesh, Sri Lanka, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et la Chine. Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son Forfait à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox. Free compte près de 20 millions d'abonnés (dont 6,4 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2019). Le Groupe est devenu le 4emè opérateur de réseau mobile en Italie oùil s'est lancéle 29 mai 2018 sous la marque Iliad, et comptait plus de 3,3 millions d'abonnés au 31 mars 2019.

