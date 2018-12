ILIAD : Free contraint de sortir une nouvelle box moins haut de gamme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Freebox Delta n’aura pas convaincu l’ensemble des clients de Free. Après avoir dévoilé son modèle haut de gamme, et supprimé les frais de mise en service de 99 euros, l’opérateur a annoncé la sortie d’une version alternative, la Freebox Delta S. Egalement dessiné par Japser Morrison, ce nouveau modèle ne dispose pas de l’enceinte Devialet, ce qui réduit son coût à 39,99 euros, sans période d’engagement."Free invente quelque chose de complètement nouveau, très haut de gamme, qui correspond aux attentes de demain en apportant vitesse, qualité, ubiquité et sécurité" avait indiqué le groupe début décembre lors de la sortie de la Freebox Delta.Quelque chose de complètement nouveau, mais qui n'a pas convaincu nombre de clients, jugeant le prix trop onéreux.Celle-ci est proposée au prix de 59,99 euros par mois avec un engagement de 48 mois.Un prix élevé justifié par Xaviel Niel, "si nous devions vendre tout ce que nous mettons dedans de manière séparée, cela coûterait des milliers d'euros, mais nous avons les meilleures équipes au monde, qui ont inventé quelque chose qui sera, dans huit ans, toujours une référence".Son prix total de 480 euros a donc freiné nombre de clients, adeptent de ce concentré de technologies, mais disposant déjà d'une enceinte connectée.L'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir, c'est elle aussi manifestée ; Free manque de précision dans la présentation de ses offres commerciales. De plus, le prix de l'abonnement et frais facturés posent problèmes.Face à ces reproches, Free s'est donc adapté. Désormais, trois nouvelles offres sont donc disponibles – Freebox Delta, Delats S et One – ce qui devrait permettre au groupe de relancer sa croissance. Entre un chiffre d'affaires français en repli et une perte d'abonnés dans le fixe et le mobile, l'opérateur pâtit de la guerre des prix, opposant les opérateurs télécoms.