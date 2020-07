ILIAD : JPMorgan revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a rehaussé son objectif de cours de 185 à 200 euros et réitéré sa recommandation à Surpondérer sur Iliad. L'analyste souligne que le deuxième trimestre devrait permettre d'atteindre les indicateurs clés de performance. Il prévoit également des améliorations continues du consensus sans toutefois qu'ils dépassent les objectifs de la direction. Par ailleurs, la maison d'études estime que l'expert télécoms déploiera plus de 5 000 tours en Italie en 2020, ce qui permettra d'approcher plus rapidement du seuil de rentabilité de l'Ebitda.