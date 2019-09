ILIAD : accord stratégique avec Nokia dans la 5G

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Iliad a signé un accord stratégique avec Nokia, 1er équipementier européen, pour le déploiement de son réseau 5G en France et en Italie. Nokia, partenaire d'Iliad depuis 2010 pour le déploiement de ses réseaux mobiles 3G/4G, accompagnera le groupe dans le déploiement de ses réseaux 5G en France et en Italie. En retenant Nokia, Iliad explique avoir fait le choix de la technologiegie européenne et de l'indépendance stratégique.Le groupe se prépare au déploiement de la 5G qui débutera en 2020 et apportera, en ligne avec son ambition, la meilleure connectivité mobile aux près des 17 millions d'abonnés mobiles du groupe en France et en Italie.Avec les bandes de fréquences adéquates, la 5G permettra à Iliad de connecter davantage d'abonnés, d'accompagner la très grande croissance des usages, et de répondre aux besoins des entreprises dans le cadre du lancement prochain de son activité B2B en France.Iliad dispose d'un réseau mobile de dernière génération sur l'ensemble du territoire qui, grâce à la densification constante de son réseau et au fibrage quasi-systématique des sites mobiles, est prêt pour la 5G dès la mise à disposition des nouvelles fréquences.